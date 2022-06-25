Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/lukashenko-1798110927.html
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным - РИА Новости, 25.06.2022
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:29
2022-06-25T17:29
санкт-петербург
белоруссия
россия
александр лукашенко
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в субботу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) прибыл на переговоры", - говорится в сообщении.Поясняется, что встреча с Путиным состоится в Константиновском дворце.Ранее сообщалось, что президент России и президент Белоруссии на встрече в Петербурге в субботу обсудят развитие отношений двух стран и интеграционные процессы.
https://ria.ru/20220625/razvitie-1798022757.html
санкт-петербург
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9223a21859c2339cda0f63ab741209cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика
17:29 25.06.2022
 
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в субботу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Первый (Лукашенко – ред.) прибыл на переговоры", - говорится в сообщении.
Поясняется, что встреча с Путиным состоится в Константиновском дворце.
Ранее сообщалось, что президент России и президент Белоруссии на встрече в Петербурге в субботу обсудят развитие отношений двух стран и интеграционные процессы.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
00:18
Путин и Лукашенко обсудят развитие отношений России и Белоруссии
 
Санкт-ПетербургБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала