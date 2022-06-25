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Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным

Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным - РИА Новости, 25.06.2022

Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T17:29

2022-06-25T17:29

2022-06-25T17:29

санкт-петербург

белоруссия

россия

александр лукашенко

политика

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в субботу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) прибыл на переговоры", - говорится в сообщении.Поясняется, что встреча с Путиным состоится в Константиновском дворце.Ранее сообщалось, что президент России и президент Белоруссии на встрече в Петербурге в субботу обсудят развитие отношений двух стран и интеграционные процессы.

https://ria.ru/20220625/razvitie-1798022757.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика