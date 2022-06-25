https://ria.ru/20220625/lukashenko-1798110927.html
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным - РИА Новости, 25.06.2022
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:29
2022-06-25T17:29
2022-06-25T17:29
санкт-петербург
белоруссия
россия
александр лукашенко
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в субботу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) прибыл на переговоры", - говорится в сообщении.Поясняется, что встреча с Путиным состоится в Константиновском дворце.Ранее сообщалось, что президент России и президент Белоруссии на встрече в Петербурге в субботу обсудят развитие отношений двух стран и интеграционные процессы.
https://ria.ru/20220625/razvitie-1798022757.html
санкт-петербург
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9223a21859c2339cda0f63ab741209cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным