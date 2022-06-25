https://ria.ru/20220625/lozh-1798088958.html

WSJ назвала слова Байдена о "путинском росте цен" трижды ложью

WSJ назвала слова Байдена о "путинском росте цен" трижды ложью - РИА Новости, 25.06.2022

WSJ назвала слова Байдена о "путинском росте цен" трижды ложью

Утверждения Джо Байдена об ответственности Владимира Путина за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США ложны и вредны для американской... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:58

2022-06-25T14:58

2022-06-25T20:17

в мире

экономика

цены на нефть

джо байден

сша

украина

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Утверждения Джо Байдена об ответственности Владимира Путина за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США ложны и вредны для американской экономики. Об этом заявил обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс — младший.Как напомнил автор статьи, 55 процентов нынешнего роста цен на топливо в Штатах пришлись на период с декабря по конец февраля, когда началась российская спецоперация на Украине. Кроме того, подъем розничных цен на бензин был непропорционально большим по сравнению с базовым подорожанием нефти."Значит, происходит что-то другое, и это что-то — нормальная адаптация к аномальному событию: двухлетней пандемии, которая пошатнула спрос на бензин. Это привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов, некоторые из которых (особенно в США) настолько разболтались, что не было смысла их перезапускать. Затем к этим эффектам спроса-предложения добавьте 13-процентную кумулятивную инфляцию с начала 2020 года", — пояснил Дженкинс.Одной из главных ошибок администрации Байдена автор назвал стремление обвинить в своих просчетах Кремль.Дженкинс подчеркнул, что настоящей причиной роста цен следует считать не только сложившиеся глобальные обстоятельства, но и неверную реакцию на них властей западных государств."Постоянное упоминание Джо Байденом "путинского повышения цен" трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа. К сожалению, все это следствие более глубокой проблемы, которая не связана с трампизмом, байденизмом или каким-либо другим -измом. Природа западной политики изменилась в эпоху после холодной войны. Она подрывает собственную лучшую силу — способность рыночной экономики адаптироваться, внедрять инновации и справляться с ударами", — заявил автор материала.Подобный откат в работе рыночной системы, по словам Дженкинса, — результат рентоориентированности американской экономики, которая стремится манипулировать законодательством и экономическими условиями, а не налаживать производство продукции.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны, в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. При этом санкции сказываются и на самих западных странах, где отмечается серьезное подорожание топлива и продуктов питания.

https://ria.ru/20220624/inflyatsiya-1797900748.html

https://ria.ru/20220617/ssha-1795959689.html

https://ria.ru/20220623/tseny-1797657008.html

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вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, джо байден, сша, украина, вашингтон (штат)