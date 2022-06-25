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В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои
В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои - РИА Новости, 25.06.2022
В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои
Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ ведут бои в городской застройке Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:10
2022-06-25T15:10
2022-06-25T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ ведут бои в городской застройке Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко."Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск. Сейчас бои ведутся уже в городской застройке", - сказал Марочко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, андрей марочко
15:10 25.06.2022 (обновлено: 15:45 25.06.2022)
В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои
Союзные силы России и ЛНР вошли в Лисичанск