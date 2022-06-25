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В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/lisichansk-1798090748.html
В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои
В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои - РИА Новости, 25.06.2022
В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои
Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ ведут бои в городской застройке Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:10
2022-06-25T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ ведут бои в городской застройке Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко."Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск. Сейчас бои ведутся уже в городской застройке", - сказал Марочко.
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в мире, лисичанск, андрей марочко
15:10 25.06.2022 (обновлено: 15:45 25.06.2022)
 
В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои

Союзные силы России и ЛНР вошли в Лисичанск

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ ведут бои в городской застройке Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко.
"Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск. Сейчас бои ведутся уже в городской застройке", - сказал Марочко.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскАндрей Марочко
 
 
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