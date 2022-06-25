https://ria.ru/20220625/lisichansk-1798090748.html

В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои

В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои - РИА Новости, 25.06.2022

В ЛНР заявили, что в городской застройке Лисичанска идут бои

Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ ведут бои в городской застройке Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:10

2022-06-25T15:10

2022-06-25T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ ведут бои в городской застройке Лисичанска, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко."Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск. Сейчас бои ведутся уже в городской застройке", - сказал Марочко.

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лисичанск, андрей марочко