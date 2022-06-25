https://ria.ru/20220625/lisichansk-1798090351.html

Силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске

Силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске - РИА Новости, 25.06.2022

Силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске

Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:08

2022-06-25T15:08

2022-06-25T15:23

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

лисичанск

украина

вооруженные силы украины

в мире

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко.Кроме того, бои идут в городской застройке.Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал о блокировании Лисичанска с юга и разгроме окруженных отрядов ВСУ в горском котле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

луганская народная республика

россия

лисичанск

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, россия, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, в мире, андрей марочко, игорь конашенков, владимир путин