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Силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске
Силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске - РИА Новости, 25.06.2022
Силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске
Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:08
2022-06-25T15:08
2022-06-25T15:23
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
в мире
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник силового ведомства Андрей Марочко.Кроме того, бои идут в городской застройке.Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал о блокировании Лисичанска с юга и разгроме окруженных отрядов ВСУ в горском котле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, в мире, андрей марочко, игорь конашенков, владимир путин
15:08 25.06.2022 (обновлено: 15:23 25.06.2022)
Силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске
Народная милиция: силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске