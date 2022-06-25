https://ria.ru/20220625/kaliningrad-1798118811.html
Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны
Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны - РИА Новости, 25.06.2022
Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия Литвы по изоляции Калининграда сродни объявлению войны. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:22
2022-06-25T18:22
2022-06-25T19:17
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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калининградская область
калининград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия Литвы по изоляции Калининграда сродни объявлению войны."То же самое Литва. В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20220624/kaliningrad-1797768445.html
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"Это сродни объявлению какой-то войны" – Лукашенко о возможной изоляции Калининграда Литвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия Литвы по изоляции Калининграда сродни объявлению войны. "То же самое Литва. В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
2022-06-25T18:22
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, литва, калининградская область, калининград
18:22 25.06.2022 (обновлено: 19:17 25.06.2022)
Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны
Президент Белоруссии Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны