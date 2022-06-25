https://ria.ru/20220625/kaliningrad-1798118811.html

Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны

Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны - РИА Новости, 25.06.2022

Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия Литвы по изоляции Калининграда сродни объявлению войны. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:22

2022-06-25T18:22

2022-06-25T19:17

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

литва

калининградская область

калининград

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия Литвы по изоляции Калининграда сродни объявлению войны."То же самое Литва. В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20220624/kaliningrad-1797768445.html

белоруссия

россия

литва

калининградская область

калининград

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"Это сродни объявлению какой-то войны" – Лукашенко о возможной изоляции Калининграда Литвой Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия Литвы по изоляции Калининграда сродни объявлению войны. "То же самое Литва. В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. 2022-06-25T18:22 true PT0M32S

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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, литва, калининградская область, калининград