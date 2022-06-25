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Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу - РИА Новости, 25.06.2022
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Туризм
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Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу
Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу - РИА Новости, 25.06.2022
Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу
Работу визового центра Греции и прием документов на визы в России решено не приостанавливать, сообщил РИА Новости представитель одной из греческих туристических РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:58
2022-06-25T14:42
греция
туризм
туризм
москва
санкт-петербург
ассоциация туроператоров россии (атор)
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АФИНЫ, 25 июн — РИА Новости. Работу визового центра Греции и прием документов на визы в России решено не приостанавливать, сообщил РИА Новости представитель одной из греческих туристических компаний.По его словам, в субботу туроператоры получили письмо, в котором утверждается, что "генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем".В туркомпании также рассказали, что планировалось обновление системы, это должно было занять несколько дней. Фирма также отметила, что спрос на визы в Грецию остается на достаточно высоком уровне.Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу".
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греция, туризм, москва, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор)
13:58 25.06.2022 (обновлено: 14:42 25.06.2022)
 
Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу

Представитель туркомпании: визовый центр Греции не будет приостанавливать работу с 27 июня

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Туристы на холме Акрополь в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 июн — РИА Новости. Работу визового центра Греции и прием документов на визы в России решено не приостанавливать, сообщил РИА Новости представитель одной из греческих туристических компаний.
По его словам, в субботу туроператоры получили письмо, в котором утверждается, что "генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем".

"С 27.06.2022 визовые центры Греции продолжают свою работу в обычном режиме (график работы можно уточнить на сайте)", — говорится в письме.

В туркомпании также рассказали, что планировалось обновление системы, это должно было занять несколько дней. Фирма также отметила, что спрос на визы в Грецию остается на достаточно высоком уровне.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу".
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