https://ria.ru/20220625/gretsiya-1798080767.html

Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу

Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу - РИА Новости, 25.06.2022

Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу

Работу визового центра Греции и прием документов на визы в России решено не приостанавливать, сообщил РИА Новости представитель одной из греческих туристических РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:58

2022-06-25T13:58

2022-06-25T14:42

греция

туризм

туризм

москва

санкт-петербург

ассоциация туроператоров россии (атор)

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АФИНЫ, 25 июн — РИА Новости. Работу визового центра Греции и прием документов на визы в России решено не приостанавливать, сообщил РИА Новости представитель одной из греческих туристических компаний.По его словам, в субботу туроператоры получили письмо, в котором утверждается, что "генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем".В туркомпании также рассказали, что планировалось обновление системы, это должно было занять несколько дней. Фирма также отметила, что спрос на визы в Грецию остается на достаточно высоком уровне.Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу".

https://ria.ru/20220624/zapret-1797889930.html

греция

москва

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, туризм, москва, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор)