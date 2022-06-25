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Греция перестала принимать документы на визы у россиян
Греция перестала принимать документы на визы у россиян - РИА Новости, 25.06.2022
Греция перестала принимать документы на визы у россиян
Россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:25
2022-06-25T06:25
2022-06-25T16:15
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Работу, по данным АТОР, приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.Причины приостановки и сроки возобновления приема документов на визу не называются. В одной из туроператорских компаний "Вестнику АТОР" сообщили, что проводится обновление системы визового центра.На сайте визового центра никакой информации о приостановке приема документов пока нет.Ранее СМИ сообщали, что, по словам директора Четвертого европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона, Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в внешнеполитическое ведомство поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.Между тем в России активно развивается туристическое межрегиональное сотрудничество, чтобы дать людям больше возможностей для путешествий, полноценного и интересного отдыха.
https://ria.ru/20220617/ural-1796118846.html
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россия, греция, ассоциация туроператоров россии (атор)
06:25 25.06.2022 (обновлено: 16:15 25.06.2022)
Греция перестала принимать документы на визы у россиян
АТОР: визовые центры Греции с 27 июня приостанавливают прием документов на визы у россиян