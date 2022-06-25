https://ria.ru/20220625/forum-1798124520.html
Лукашенко предложил Путину поучаствовать в Форуме регионов по видеосвязи
Лукашенко предложил Путину поучаствовать в Форуме регионов по видеосвязи - РИА Новости, 25.06.2022
Лукашенко предложил Путину поучаствовать в Форуме регионов по видеосвязи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин могли бы обратиться к участникам Форума регионов двух стран по... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:08
2022-06-25T19:08
2022-06-25T19:08
союзное государство
гродно
санкт-петербург
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
форум регионов россии и беларуси
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин могли бы обратиться к участникам Форума регионов двух стран по видеоконференцсвязи."Обсудим проблему Форума регионов (состоится 30 июня – 1 июля в Гродно – ред.). Думаю, примем участие в нем в виде видеоконференции, обратимся (к участникам форума)", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20220620/lukashenko-1796802253.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гродно, санкт-петербург, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия, форум регионов россии и беларуси
Лукашенко предложил Путину поучаствовать в Форуме регионов по видеосвязи
Лукашенко предложил Путину обратиться к участникам Форума регионов по видеоконференцсвязи