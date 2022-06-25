https://ria.ru/20220625/forum-1798124520.html

Лукашенко предложил Путину поучаствовать в Форуме регионов по видеосвязи

Лукашенко предложил Путину поучаствовать в Форуме регионов по видеосвязи - РИА Новости, 25.06.2022

Лукашенко предложил Путину поучаствовать в Форуме регионов по видеосвязи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин могли бы обратиться к участникам Форума регионов двух стран по... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T19:08

2022-06-25T19:08

2022-06-25T19:08

союзное государство

гродно

санкт-петербург

александр лукашенко

владимир путин

россия

белоруссия

форум регионов россии и беларуси

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин могли бы обратиться к участникам Форума регионов двух стран по видеоконференцсвязи."Обсудим проблему Форума регионов (состоится 30 июня – 1 июля в Гродно – ред.). Думаю, примем участие в нем в виде видеоконференции, обратимся (к участникам форума)", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20220620/lukashenko-1796802253.html

гродно

санкт-петербург

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гродно, санкт-петербург, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия, форум регионов россии и беларуси