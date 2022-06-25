https://ria.ru/20220625/deepfake-1798068703.html
Немцы высмеяли бургомистра Берлина за разговор с дипфейком Кличко
Немцы высмеяли бургомистра Берлина за разговор с дипфейком Кличко - РИА Новости, 25.06.2022
Немцы высмеяли бургомистра Берлина за разговор с дипфейком Кличко
Читатели газеты Die Welt припомнили бургомистру Берлина Франциске Гиффай о ее "фейковом" прошлом после получасовой беседы с неизвестным, который выдавал себя за РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:25
2022-06-25T12:25
2022-06-25T14:42
в мире
виталий кличко
андрей мельник
берлин (город)
киев
украина
хдс/хсс
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt припомнили бургомистру Берлина Франциске Гиффай о ее "фейковом" прошлом после получасовой беседы с неизвестным, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейка.Немцы бурно отреагировали на новость о промахе Гиффай, поскольку годом ранее у градоначальницы Берлина отозвали докторскую степень за высокий процент плагиата в диссертации. Также недовольство комментаторов вызвало то, что на государственной партийной конференции в воскресенье она получила менее 60% голосов, хотя в 2020-м ее поддерживали 89% избирателей. Депутаты ХДС и СвДП обвинили Гиффай в падении доверия к партиям и даже предложили уйти в отставку.Многие комментаторы сошлись во мнении, что промах бургомистра позволит ей почувствовать себя на месте жителей немецкой столицы, разочарованных в политике."Мне даже сказать нечего на такую наивность политиков. Как правящий бургомистр может общаться с Кличко через незащищенную сеть? Аутентификации не было? Нет двухэтапной проверки? Это просто ошеломляет", — признался Uwe U."Диссертация бывшего доктора тоже была дипфейком", — заметил Deutscher Michel."У людей, которые сделали этот дипфейк, должна быть настоящая докторская степень!" — высказался Klabauter B."Один фейк говорит с другим. Класс", — оценил Borries V."Отлично, я смеялся до упаду. Конечно, нечто подобное могло иметь и более серьезные последствия, чем в этот раз. Представьте, как сейчас много работы у ИТ-отдела в бундестаге..." — заявил Andrea Z.Инцидент с "переговорами" бургомистра Берлина и фальшивого мэра Киева произошел в пятницу. Франциска Гиффай общалась с собеседником около получаса, однако затем ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Это подозрение подтвердилось в разговоре с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, а позже сам Виталий Кличко заявил немецким СМИ, что не беседовал с берлинской коллегой.
https://ria.ru/20220625/status-1798026540.html
https://ria.ru/20220624/germaniya-1797946792.html
https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html
https://ria.ru/20220623/germaniya-1797622249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, андрей мельник, берлин (город), киев, украина, хдс/хсс
12:25 25.06.2022 (обновлено: 14:42 25.06.2022)
Немцы высмеяли бургомистра Берлина за разговор с дипфейком Кличко
Читатели Die Welt высмеяли бургомистра Берлина Гиффай за беседу с ненастоящим Кличко
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Читатели газеты Die Welt
припомнили бургомистру Берлина Франциске Гиффай о ее "фейковом" прошлом после получасовой беседы с неизвестным, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейка.
Немцы бурно отреагировали на новость о промахе Гиффай, поскольку годом ранее у градоначальницы Берлина
отозвали докторскую степень за высокий процент плагиата в диссертации. Также недовольство комментаторов вызвало то, что на государственной партийной конференции в воскресенье она получила менее 60% голосов, хотя в 2020-м ее поддерживали 89% избирателей. Депутаты ХДС
и СвДП обвинили Гиффай в падении доверия к партиям и даже предложили уйти в отставку.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что промах бургомистра позволит ей почувствовать себя на месте жителей немецкой столицы, разочарованных в политике.
"Мне даже сказать нечего на такую наивность политиков. Как правящий бургомистр может общаться с Кличко через незащищенную сеть? Аутентификации не было? Нет двухэтапной проверки? Это просто ошеломляет", — признался Uwe U.
"Диссертация бывшего доктора тоже была дипфейком", — заметил Deutscher Michel.
"У людей, которые сделали этот дипфейк, должна быть настоящая докторская степень!" — высказался Klabauter B.
"Может быть, Шольц, Лаутербах, Бербок и компания — просто дипфейки..." — предположил комментатор с никнеймом Sham.
"Один фейк говорит с другим. Класс", — оценил Borries V.
"Отлично, я смеялся до упаду. Конечно, нечто подобное могло иметь и более серьезные последствия, чем в этот раз. Представьте, как сейчас много работы у ИТ-отдела в бундестаге..." — заявил Andrea Z.
"Мошенница, которую обманули дипфейком, — теперь у нее есть ощущение того, что чувствует ее электорат", — подытожил Georg N.
Инцидент с "переговорами" бургомистра Берлина и фальшивого мэра Киева
произошел в пятницу. Франциска Гиффай общалась с собеседником около получаса, однако затем ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Это подозрение подтвердилось в разговоре с послом Украины
в ФРГ Андреем Мельником
, а позже сам Виталий Кличко
заявил немецким СМИ, что не беседовал с берлинской коллегой.