https://ria.ru/20220625/deepfake-1798068703.html

Немцы высмеяли бургомистра Берлина за разговор с дипфейком Кличко

Немцы высмеяли бургомистра Берлина за разговор с дипфейком Кличко - РИА Новости, 25.06.2022

Немцы высмеяли бургомистра Берлина за разговор с дипфейком Кличко

Читатели газеты Die Welt припомнили бургомистру Берлина Франциске Гиффай о ее "фейковом" прошлом после получасовой беседы с неизвестным, который выдавал себя за РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:25

2022-06-25T12:25

2022-06-25T14:42

в мире

виталий кличко

андрей мельник

берлин (город)

киев

украина

хдс/хсс

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt припомнили бургомистру Берлина Франциске Гиффай о ее "фейковом" прошлом после получасовой беседы с неизвестным, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейка.Немцы бурно отреагировали на новость о промахе Гиффай, поскольку годом ранее у градоначальницы Берлина отозвали докторскую степень за высокий процент плагиата в диссертации. Также недовольство комментаторов вызвало то, что на государственной партийной конференции в воскресенье она получила менее 60% голосов, хотя в 2020-м ее поддерживали 89% избирателей. Депутаты ХДС и СвДП обвинили Гиффай в падении доверия к партиям и даже предложили уйти в отставку.Многие комментаторы сошлись во мнении, что промах бургомистра позволит ей почувствовать себя на месте жителей немецкой столицы, разочарованных в политике."Мне даже сказать нечего на такую наивность политиков. Как правящий бургомистр может общаться с Кличко через незащищенную сеть? Аутентификации не было? Нет двухэтапной проверки? Это просто ошеломляет", — признался Uwe U."Диссертация бывшего доктора тоже была дипфейком", — заметил Deutscher Michel."У людей, которые сделали этот дипфейк, должна быть настоящая докторская степень!" — высказался Klabauter B."Один фейк говорит с другим. Класс", — оценил Borries V."Отлично, я смеялся до упаду. Конечно, нечто подобное могло иметь и более серьезные последствия, чем в этот раз. Представьте, как сейчас много работы у ИТ-отдела в бундестаге..." — заявил Andrea Z.Инцидент с "переговорами" бургомистра Берлина и фальшивого мэра Киева произошел в пятницу. Франциска Гиффай общалась с собеседником около получаса, однако затем ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Это подозрение подтвердилось в разговоре с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, а позже сам Виталий Кличко заявил немецким СМИ, что не беседовал с берлинской коллегой.

https://ria.ru/20220625/status-1798026540.html

https://ria.ru/20220624/germaniya-1797946792.html

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берлин (город)

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украина

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Ольга Матыс

в мире, виталий кличко, андрей мельник, берлин (город), киев, украина, хдс/хсс