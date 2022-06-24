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Путин заявил, что ситуация с украинским зерном раздувается искусственно - РИА Новости, 24.06.2022
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Путин заявил, что ситуация с украинским зерном раздувается искусственно
Путин заявил, что ситуация с украинским зерном раздувается искусственно - РИА Новости, 24.06.2022
Путин заявил, что ситуация с украинским зерном раздувается искусственно
Истерика по поводу прекращения транспортировки украинского зерна раздувается искусственно, Россия не препятствует его вывозу с Украины, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:24
2022-06-24T18:53
владимир путин
экономика
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Истерика по поводу прекращения транспортировки украинского зерна раздувается искусственно, Россия не препятствует его вывозу с Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС."Усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и так далее. При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через Черноморский порт. Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно 5-6 миллионов тонн пшеницы и плюс 7 миллионов тонн кукурузы. Тоже кое-что, но, глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает. Но дело-то даже не в этом: я уже публично много раз заявлял, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна за территорию этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", - сказал Путин.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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Путин: истерика вокруг транспортировки украинского зерна раздувается искусственно
Путин: истерика вокруг транспортировки украинского зерна раздувается искусственно
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владимир путин, экономика, россия, украина, в мире
16:24 24.06.2022 (обновлено: 18:53 24.06.2022)
 
Путин заявил, что ситуация с украинским зерном раздувается искусственно

Президент Путин: сейчас искусственно раздувается негативная ситуация по украинскому зерну

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Истерика по поводу прекращения транспортировки украинского зерна раздувается искусственно, Россия не препятствует его вывозу с Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС.
"Усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и так далее. При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через Черноморский порт. Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно 5-6 миллионов тонн пшеницы и плюс 7 миллионов тонн кукурузы. Тоже кое-что, но, глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает. Но дело-то даже не в этом: я уже публично много раз заявлял, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна за территорию этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", - сказал Путин.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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