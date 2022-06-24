https://ria.ru/20220624/briks-1797821099.html
Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция
Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.06.2022
Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция
Владимир Путин в формате видеосвязи участвует в заседании БРИКС+.Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:15
2022-06-24T16:15
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брикс
владимир путин
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Владимир Путин в формате видеосвязи участвует в заседании БРИКС+.Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай.
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Владимир Путин принимает участие в заседании БРИКС+
LIVE: Владимир Путин принимает участие в заседании БРИКС+
2022-06-24T16:15
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PT9M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, владимир путин, видео
Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция
Владимир Путин в формате видеосвязи участвует в заседании БРИКС+.
Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай.
Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай.
2022-06-24T16:15
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PT9M06S
Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция
Владимир Путин в формате видеосвязи участвует в заседании БРИКС+.
Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай.
Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай.