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Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.06.2022
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Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция
Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.06.2022
Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция
Владимир Путин в формате видеосвязи участвует в заседании БРИКС+.Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай. РИА Новости, 24.06.2022
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Владимир Путин в формате видеосвязи участвует в заседании БРИКС+.Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай.
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LIVE: Владимир Путин принимает участие в заседании БРИКС+
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брикс, владимир путин, видео
Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция
Владимир Путин в формате видеосвязи участвует в заседании БРИКС+.

Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай.
2022-06-24T16:15
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16:15 24.06.2022
 

Заседание БРИКС+ с участием Путина. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Владимир Путин в формате видеосвязи участвует в заседании БРИКС+.

Двухдневный 14-й саммит начал работу 23 июня. Председательствует Китай.
 
БРИКСВладимир Путин
 
 
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