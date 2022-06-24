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Россиянам объяснили, кому повысят зарплаты с 1 июля - РИА Новости, 24.06.2022
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Россиянам объяснили, кому повысят зарплаты с 1 июля
Россиянам объяснили, кому повысят зарплаты с 1 июля - РИА Новости, 24.06.2022
Россиянам объяснили, кому повысят зарплаты с 1 июля
Россияне, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), в июле увидят повышение в доходах, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на директора по... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T02:17
2022-06-24T09:10
общество
россия
зарплата
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Россияне, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), в июле увидят повышение в доходах, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на директора по персоналу КРОС Дмитрия Дударева.Сейчас размер МРОТ составляет 15 279 рублей. "Компании обязаны соблюдать законодательство и поэтому они будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ", рассказал Дударев.Россияне, работающие в районах с особыми климатическими условиями, должны помнить, что районные, "северные" коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер МРОТ. Они начисляются сверх этого показателя, обращает внимание специалист.В соответствии с российским законодательством, вся заработная плата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. При этом оклад может быть меньше этой отметки. "В этом случае работодатель вправе не менять структуру выплаты сотрудникам и оставить ФОТ (форма оплаты труда – прим. ред.) без изменений", – поясняет он.В ситуации, когда работодатель приравнял оклад к размеру МРОТ, есть несколько вариантов изменения дохода. В первом случае, когда оклад привязан к МРОТ, а надбавка остается неизменной, совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ. Если размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, тогда общий доход сотрудника не изменится. Если надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка, подводит итог эксперт.
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общество, россия, зарплата
02:17 24.06.2022 (обновлено: 09:10 24.06.2022)
 
Россиянам объяснили, кому повысят зарплаты с 1 июля

HR-директор Дударев: доходы россиян с зарплатой в размере МРОТ вырастут с 1 июля

© Depositphotos / minervastockКалькулятор
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Depositphotos / minervastock
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Россияне, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), в июле увидят повышение в доходах, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на директора по персоналу КРОС Дмитрия Дударева.
Сейчас размер МРОТ составляет 15 279 рублей. "Компании обязаны соблюдать законодательство и поэтому они будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ", рассказал Дударев.
Россияне, работающие в районах с особыми климатическими условиями, должны помнить, что районные, "северные" коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер МРОТ. Они начисляются сверх этого показателя, обращает внимание специалист.
В соответствии с российским законодательством, вся заработная плата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. При этом оклад может быть меньше этой отметки. "В этом случае работодатель вправе не менять структуру выплаты сотрудникам и оставить ФОТ (форма оплаты труда – прим. ред.) без изменений", – поясняет он.
В ситуации, когда работодатель приравнял оклад к размеру МРОТ, есть несколько вариантов изменения дохода. В первом случае, когда оклад привязан к МРОТ, а надбавка остается неизменной, совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ. Если размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, тогда общий доход сотрудника не изменится. Если надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка, подводит итог эксперт.
Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 13:28Омская область
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