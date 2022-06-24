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В Киеве сообщили, что ВСУ приказали отступать от Северодонецка
В Киеве сообщили, что ВСУ приказали отступать от Северодонецка - РИА Новости, 24.06.2022
В Киеве сообщили, что ВСУ приказали отступать от Северодонецка
Украинские войска получили команду отходить от Северодонецка на новые позиции, заявил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:12
2022-06-24T09:12
2022-06-24T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
северодонецк
лисичанск
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
андрей марочко
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинские войска получили команду отходить от Северодонецка на новые позиции, заявил назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала Дом.По его словам, "находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально может расти количество погибших на неукрепленных территориях"."Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся <...> они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия", — сказал Гайдай.Он добавил, что инфраструктура Северодонецка полностью разбита, повреждены или разрушены от 80% до 90% домов.В свою очередь, вчера помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью блокированы луганскими силовиками в течение недели. Позднее подполковник Народной милиции Андрей Марочко сообщил о начале сдачи украинских военных в плен.
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
северодонецк
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в мире, виталий киселев, северодонецк, лисичанск, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, андрей марочко
09:12 24.06.2022 (обновлено: 09:48 24.06.2022)
В Киеве сообщили, что ВСУ приказали отступать от Северодонецка
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что украинским войскам приказали покинуть Северодонецк