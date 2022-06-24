https://ria.ru/20220624/vozhatye-1797860682.html

В России создадут единую систему подготовки вожатых

В России создадут единую систему подготовки вожатых - РИА Новости, 24.06.2022

В России создадут единую систему подготовки вожатых

Минпросвещения РФ создаст единую систему подготовки вожатых для детских лагерей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе телемоста "Вожатский трек". РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:41

2022-06-24T14:41

2022-06-24T14:48

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

дети

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

детский отдых

детские вопросы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ создаст единую систему подготовки вожатых для детских лагерей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе телемоста "Вожатский трек"."Мы хотим создать единую систему подготовки и поддержки вожатых. Давайте обсудим все предложения, которые у вас есть в этом направлении. Я думаю, что мы должны выйти на новый уровень с точки зрения статуса вожатого и поддержки вожатского движения", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.Он отметил, что нужны и конкурсы, и гранты, и достойная зарплата.Как уточнили в пресс-службе министерства, телемост "Вожатский трек" был организован в ходе рабочей поездки министра в Тульскую область. В нем приняли участие вожатые и участники смен из "Артека", "Орленка", "Океана", а также учащиеся образовательных подведомственных учреждений.

https://ria.ru/20220623/putevka-1797605411.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, дети, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы