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В России создадут единую систему подготовки вожатых - РИА Новости, 24.06.2022
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В России создадут единую систему подготовки вожатых
В России создадут единую систему подготовки вожатых - РИА Новости, 24.06.2022
В России создадут единую систему подготовки вожатых
Минпросвещения РФ создаст единую систему подготовки вожатых для детских лагерей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе телемоста "Вожатский трек". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:41
2022-06-24T14:48
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
дети
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
детский отдых
детские вопросы
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ создаст единую систему подготовки вожатых для детских лагерей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе телемоста "Вожатский трек"."Мы хотим создать единую систему подготовки и поддержки вожатых. Давайте обсудим все предложения, которые у вас есть в этом направлении. Я думаю, что мы должны выйти на новый уровень с точки зрения статуса вожатого и поддержки вожатского движения", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.Он отметил, что нужны и конкурсы, и гранты, и достойная зарплата.Как уточнили в пресс-службе министерства, телемост "Вожатский трек" был организован в ходе рабочей поездки министра в Тульскую область. В нем приняли участие вожатые и участники смен из "Артека", "Орленка", "Океана", а также учащиеся образовательных подведомственных учреждений.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, дети, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы
14:41 24.06.2022 (обновлено: 14:48 24.06.2022)
 
В России создадут единую систему подготовки вожатых

Минпросвещения создаст единую систему подготовки вожатых для детских лагерей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка к началу смены в детском оздоровительном лагере
Подготовка к началу смены в детском оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Подготовка к началу смены в детском оздоровительном лагере. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ создаст единую систему подготовки вожатых для детских лагерей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе телемоста "Вожатский трек".
"Мы хотим создать единую систему подготовки и поддержки вожатых. Давайте обсудим все предложения, которые у вас есть в этом направлении. Я думаю, что мы должны выйти на новый уровень с точки зрения статуса вожатого и поддержки вожатского движения", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Он отметил, что нужны и конкурсы, и гранты, и достойная зарплата.
Как уточнили в пресс-службе министерства, телемост "Вожатский трек" был организован в ходе рабочей поездки министра в Тульскую область. В нем приняли участие вожатые и участники смен из "Артека", "Орленка", "Океана", а также учащиеся образовательных подведомственных учреждений.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)ОбществоДетиРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторДетский отдыхДетские вопросы
 
 
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