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Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику - РИА Новости, 24.06.2022
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Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику
Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику - РИА Новости, 24.06.2022
Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику
Китай считает необходимым создавать благоприятную для развития международную обстановку, совместными усилиями выстраивать открытую мировую экономику и более... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:28
2022-06-24T16:28
в мире
си цзиньпин
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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Китай считает необходимым создавать благоприятную для развития международную обстановку, совместными усилиями выстраивать открытую мировую экономику и более справедливую систему глобального управления, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин."Мы должны совместно создавать благоприятную для развития международную обстановку. Протекционизм равнозначен связыванию себя по рукам и ногам, создание "узких кругов" ведет лишь к самоизоляции, вводя санкции, можно навредить и себе, и другим, а разрыв связей и прекращение поставок обречены на провал", - заявил китайский лидер, выступая по видеосвязи с речью на саммите формата "БРИКС плюс".По его словам, "необходимо всем сердцем стремиться к развитию, совместными усилиями способствовать развитию, строить мировую экономику открытого типа, выстраивать более справедливую и разумную систему глобального управления".Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.
https://ria.ru/20220624/kitay-1797895884.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, нарендра моди, индия, россия, китай, брикс
16:28 24.06.2022
 
Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику

Глава Китая Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику и разумное управление

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Китай считает необходимым создавать благоприятную для развития международную обстановку, совместными усилиями выстраивать открытую мировую экономику и более справедливую систему глобального управления, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы должны совместно создавать благоприятную для развития международную обстановку. Протекционизм равнозначен связыванию себя по рукам и ногам, создание "узких кругов" ведет лишь к самоизоляции, вводя санкции, можно навредить и себе, и другим, а разрыв связей и прекращение поставок обречены на провал", - заявил китайский лидер, выступая по видеосвязи с речью на саммите формата "БРИКС плюс".
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
16:11
Некоторые страны искусственно создают конфронтацию, заявил Си Цзиньпин
По его словам, "необходимо всем сердцем стремиться к развитию, совместными усилиями способствовать развитию, строить мировую экономику открытого типа, выстраивать более справедливую и разумную систему глобального управления".
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.
Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 15:48
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями
 
В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинНарендра МодиИндияРоссияКитайБРИКС
 
 
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