Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику
Глава Китая Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику и разумное управление
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Китай считает необходимым создавать благоприятную для развития международную обстановку, совместными усилиями выстраивать открытую мировую экономику и более справедливую систему глобального управления, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы должны совместно создавать благоприятную для развития международную обстановку. Протекционизм равнозначен связыванию себя по рукам и ногам, создание "узких кругов" ведет лишь к самоизоляции, вводя санкции, можно навредить и себе, и другим, а разрыв связей и прекращение поставок обречены на провал", - заявил китайский лидер, выступая по видеосвязи с речью на саммите формата "БРИКС плюс".
По его словам, "необходимо всем сердцем стремиться к развитию, совместными усилиями способствовать развитию, строить мировую экономику открытого типа, выстраивать более справедливую и разумную систему глобального управления".
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.
Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.