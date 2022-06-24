https://ria.ru/20220624/tszinpin-1797903235.html

Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику

Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику - РИА Новости, 24.06.2022

Си Цзиньпин призвал выстроить открытую мировую экономику

Китай считает необходимым создавать благоприятную для развития международную обстановку, совместными усилиями выстраивать открытую мировую экономику и более... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:28

2022-06-24T16:28

2022-06-24T16:28

в мире

си цзиньпин

владимир путин

нарендра моди

индия

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китай

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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Китай считает необходимым создавать благоприятную для развития международную обстановку, совместными усилиями выстраивать открытую мировую экономику и более справедливую систему глобального управления, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин."Мы должны совместно создавать благоприятную для развития международную обстановку. Протекционизм равнозначен связыванию себя по рукам и ногам, создание "узких кругов" ведет лишь к самоизоляции, вводя санкции, можно навредить и себе, и другим, а разрыв связей и прекращение поставок обречены на провал", - заявил китайский лидер, выступая по видеосвязи с речью на саммите формата "БРИКС плюс".По его словам, "необходимо всем сердцем стремиться к развитию, совместными усилиями способствовать развитию, строить мировую экономику открытого типа, выстраивать более справедливую и разумную систему глобального управления".Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.

https://ria.ru/20220624/kitay-1797895884.html

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797602619.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, владимир путин, нарендра моди, индия, россия, китай, брикс