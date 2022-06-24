https://ria.ru/20220624/tatarstan-1797745801.html

Татарстан и Якутия договорились о сотрудничестве

Татарстан и Якутия договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 24.06.2022

Татарстан и Якутия договорились о сотрудничестве

Татарстан и Якутия подписали соглашения о сотрудничестве в сфере судостроения и создания и управления индустриальными парками, стороны также заявили о... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:51

2022-06-24T09:51

2022-06-24T09:51

республика татарстан

экономика

рустам минниханов

айсен николаев

казань

верхоянск

республика саха (якутия)

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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Татарстан и Якутия подписали соглашения о сотрудничестве в сфере судостроения и создания и управления индустриальными парками, стороны также заявили о заинтересованности в сотрудничестве по разным направлениям, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу находится с рабочей поездкой в Республике Саха (Якутия). В частности, состоялись его встреча с главой республики Айсеном Николаевым, деловой форум "Татарстан - Якутия", ввод в эксплуатацию гибридной электростанции в городе Верхоянске."Республика Саха (Якутия) - наш далекий, но очень важный торговый партнер. Объем межрегионального товарооборота ежегодно увеличивается. Из Татарстана идут поставки грузовых автомобилей, шин, топлива", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.Глава Татарстана напомнил, что в последние годы межрегиональный товарооборот приблизился к 4 миллиардам рублей, и отметил, что Татарстан заинтересован в сотрудничестве предприятий нефтегазохимической отрасли, машиностроения, судостроения, агропромышленного комплекса, а также в расширении поставок продуктов питания.Кроме того, перспективным является взаимодействие в сфере информатизации и поставок вычислительной техники.Николаев отметил, что перспективным является взаимодействие в сельском хозяйстве, сфере развития рынка газомоторного топлива. Он также выразил надежду на открытие в ближайшее время прямых авиарейсов между Якутском и Казанью.В рамках делового форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между судостроительной корпорацией "Ак Барс" и АО "Жатайская судоверфь", между технопарком в сфере высоких технологий "Технополис "Химград" и правительством Республики Саха (Якутия) по обмену опытом создания и управления индустриальными парками, организации взаимодействия между резидентами, соглашения между муниципалитетами Якутии и Татарстана.

https://ria.ru/20210609/innovatsii-1736352594.html

https://ria.ru/20220621/pmef-1797062621.html

казань

верхоянск

республика саха (якутия)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, рустам минниханов, айсен николаев, казань, верхоянск, республика саха (якутия)