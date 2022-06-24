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Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/ssha-1797820253.html
Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине
Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине
Страна, снабжающая деньгами и оружием тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и осуществляет теракты, должна в поисках государств-спонсоров терроризма... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:15
2022-06-24T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
совет федерации рф
константин косачев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Страна, снабжающая деньгами и оружием тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и осуществляет теракты, должна в поисках государств-спонсоров терроризма просто посмотреть в зеркало, так вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал деятельность США по поддержке киевского режима."Три очень характерные новости из ленты: в Херсонской области заявили о покушении на члена военно-гражданской администрации региона", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Кроме того, комитет Сената США по международным отношениям одобрил в среду резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. Также сенатор напомнил о планах Вашингтона направить Украине новую партию военной помощи стоимостью 450 миллионов долларов."Эти сообщения точно характеризуют ту абсурдную политическую реальность, которую пытаются сконструировать в медиапространстве США и Украина", - подчеркнул он. Косачев отметил, что покушение в Херсоне совершено не на военного - погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Ранее, 21 июня, было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. А в конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара Андрея Шевчика."Цель этих актов понятна: людей запугивают, мешая налаживать жизнь на освобожденных территориях", - подчеркнул он.По словам сенатора, Федеральный кодекс США определяет терроризм как "предумышленное, политически мотивированное насилие, используемое против невоенных целей субнациональными группами или тайными агентами". "Страна, снабжающая деньгами, оружием и медийными индульгенциями тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и поставил теракты против политических оппонентов на поток, должно однажды в поисках государств-спонсоров терроризма просто посмотреть в зеркало", - заключил политик.
https://ria.ru/20220618/inosmi-1794656226.html
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в мире, россия, сша, украина, совет федерации рф, константин косачев, ситуация в днр и лнр
13:15 24.06.2022
 
Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине

Косачев призвал США посмотреть в зеркало в поисках государств, спонсирующих терроризм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Страна, снабжающая деньгами и оружием тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и осуществляет теракты, должна в поисках государств-спонсоров терроризма просто посмотреть в зеркало, так вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал деятельность США по поддержке киевского режима.
"Три очень характерные новости из ленты: в Херсонской области заявили о покушении на члена военно-гражданской администрации региона", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Кроме того, комитет Сената США по международным отношениям одобрил в среду резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. Также сенатор напомнил о планах Вашингтона направить Украине новую партию военной помощи стоимостью 450 миллионов долларов.
Бойцы Правого сектора, радикальной националистической организации, запрещенной в РФ под украинским флагом. - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 10:00Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Западные СМИ: как они молчали и как писали об украинском нацизмеЗападные СМИ в течение восьми лет донбасской войны в целом занимали проукраинскую позицию. Однако были журналисты, которые открыто говорили о колоссальном распространении неонацизма в стране, геноциде мирного населения, о том, как украинская армия убивает стариков, женщин и детей.
"Эти сообщения точно характеризуют ту абсурдную политическую реальность, которую пытаются сконструировать в медиапространстве США и Украина", - подчеркнул он. Косачев отметил, что покушение в Херсоне совершено не на военного - погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Ранее, 21 июня, было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. А в конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара Андрея Шевчика.
"Цель этих актов понятна: людей запугивают, мешая налаживать жизнь на освобожденных территориях", - подчеркнул он.
По словам сенатора, Федеральный кодекс США определяет терроризм как "предумышленное, политически мотивированное насилие, используемое против невоенных целей субнациональными группами или тайными агентами". "Страна, снабжающая деньгами, оружием и медийными индульгенциями тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и поставил теракты против политических оппонентов на поток, должно однажды в поисках государств-спонсоров терроризма просто посмотреть в зеркало", - заключил политик.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
15 июня, 17:22
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаСовет Федерации РФКонстантин КосачевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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