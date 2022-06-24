Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине
Косачев призвал США посмотреть в зеркало в поисках государств, спонсирующих терроризм
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Страна, снабжающая деньгами и оружием тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и осуществляет теракты, должна в поисках государств-спонсоров терроризма просто посмотреть в зеркало, так вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал деятельность США по поддержке киевского режима.
"Три очень характерные новости из ленты: в Херсонской области заявили о покушении на члена военно-гражданской администрации региона", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Кроме того, комитет Сената США по международным отношениям одобрил в среду резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. Также сенатор напомнил о планах Вашингтона направить Украине новую партию военной помощи стоимостью 450 миллионов долларов.
18 июня, 10:00Донбасс. Геноцид. 2014-2022Западные СМИ: как они молчали и как писали об украинском нацизмеЗападные СМИ в течение восьми лет донбасской войны в целом занимали проукраинскую позицию. Однако были журналисты, которые открыто говорили о колоссальном распространении неонацизма в стране, геноциде мирного населения, о том, как украинская армия убивает стариков, женщин и детей.
"Эти сообщения точно характеризуют ту абсурдную политическую реальность, которую пытаются сконструировать в медиапространстве США и Украина", - подчеркнул он. Косачев отметил, что покушение в Херсоне совершено не на военного - погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Ранее, 21 июня, было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. А в конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара Андрея Шевчика.
"Цель этих актов понятна: людей запугивают, мешая налаживать жизнь на освобожденных территориях", - подчеркнул он.
По словам сенатора, Федеральный кодекс США определяет терроризм как "предумышленное, политически мотивированное насилие, используемое против невоенных целей субнациональными группами или тайными агентами". "Страна, снабжающая деньгами, оружием и медийными индульгенциями тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и поставил теракты против политических оппонентов на поток, должно однажды в поисках государств-спонсоров терроризма просто посмотреть в зеркало", - заключил политик.