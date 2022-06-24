https://ria.ru/20220624/ssha-1797820253.html

Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине

Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине - РИА Новости, 24.06.2022

Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине

Страна, снабжающая деньгами и оружием тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и осуществляет теракты, должна в поисках государств-спонсоров терроризма... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:15

2022-06-24T13:15

2022-06-24T13:15

специальная военная операция на украине

в мире

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совет федерации рф

константин косачев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Страна, снабжающая деньгами и оружием тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и осуществляет теракты, должна в поисках государств-спонсоров терроризма просто посмотреть в зеркало, так вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал деятельность США по поддержке киевского режима."Три очень характерные новости из ленты: в Херсонской области заявили о покушении на члена военно-гражданской администрации региона", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Кроме того, комитет Сената США по международным отношениям одобрил в среду резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. Также сенатор напомнил о планах Вашингтона направить Украине новую партию военной помощи стоимостью 450 миллионов долларов."Эти сообщения точно характеризуют ту абсурдную политическую реальность, которую пытаются сконструировать в медиапространстве США и Украина", - подчеркнул он. Косачев отметил, что покушение в Херсоне совершено не на военного - погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Ранее, 21 июня, было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. А в конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара Андрея Шевчика."Цель этих актов понятна: людей запугивают, мешая налаживать жизнь на освобожденных территориях", - подчеркнул он.По словам сенатора, Федеральный кодекс США определяет терроризм как "предумышленное, политически мотивированное насилие, используемое против невоенных целей субнациональными группами или тайными агентами". "Страна, снабжающая деньгами, оружием и медийными индульгенциями тех, кто 8 лет убивает мирное население Донбасса и поставил теракты против политических оппонентов на поток, должно однажды в поисках государств-спонсоров терроризма просто посмотреть в зеркало", - заключил политик.

https://ria.ru/20220618/inosmi-1794656226.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, совет федерации рф, константин косачев, ситуация в днр и лнр