https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797773087.html

Врио мэра Северодонецка назначили Марка Воржала

Врио мэра Северодонецка назначили Марка Воржала - РИА Новости, 24.06.2022

Врио мэра Северодонецка назначили Марка Воржала

Временно исполняющим обязанности мэра города Северодонецка назначен Марк Воржал, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:10

2022-06-24T11:10

2022-06-24T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

андрей марочко

луганская народная республика

северодонецк

лисичанск

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности мэра города Северодонецка назначен Марк Воржал, сообщает Народная милиция ЛНР."На пост нового временно исполняющего обязанности города Северодонецк назначен Марк Воржал, который ознакомился с обстановкой в Северодонецке, встретился с местным населением и обсудил проблемные вопросы, возникшие в данном военном положении", - сообщили в ведомстве.Народная милиция также приводит видео с новым мэром, который сообщил, что город "разрушен очень и очень сильно"."Я сам из этого города, я здесь не был восемь лет. Наконец, попал сюда, зашел домой. Работы очень много, мы справимся", - сказал новый мэр.В четверг помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что всего три-четыре дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк. Позднее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка.

https://ria.ru/20220624/vsu-1797738268.html

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луганская народная республика

северодонецк

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий киселев, андрей марочко, луганская народная республика, северодонецк, лисичанск