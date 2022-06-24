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Врио мэра Северодонецка назначили Марка Воржала - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797773087.html
Врио мэра Северодонецка назначили Марка Воржала
Врио мэра Северодонецка назначили Марка Воржала - РИА Новости, 24.06.2022
Врио мэра Северодонецка назначили Марка Воржала
Временно исполняющим обязанности мэра города Северодонецка назначен Марк Воржал, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:10
2022-06-24T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
андрей марочко
луганская народная республика
северодонецк
лисичанск
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности мэра города Северодонецка назначен Марк Воржал, сообщает Народная милиция ЛНР."На пост нового временно исполняющего обязанности города Северодонецк назначен Марк Воржал, который ознакомился с обстановкой в Северодонецке, встретился с местным населением и обсудил проблемные вопросы, возникшие в данном военном положении", - сообщили в ведомстве.Народная милиция также приводит видео с новым мэром, который сообщил, что город "разрушен очень и очень сильно"."Я сам из этого города, я здесь не был восемь лет. Наконец, попал сюда, зашел домой. Работы очень много, мы справимся", - сказал новый мэр.В четверг помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что всего три-четыре дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк. Позднее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка.
https://ria.ru/20220624/vsu-1797738268.html
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луганская народная республика
северодонецк
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в мире, виталий киселев, андрей марочко, луганская народная республика, северодонецк, лисичанск
11:10 24.06.2022
 
Врио мэра Северодонецка назначили Марка Воржала

Народная милиция ЛНР: врио мэра Северодонецка назначили Марка Воржала

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности мэра города Северодонецка назначен Марк Воржал, сообщает Народная милиция ЛНР.
"На пост нового временно исполняющего обязанности города Северодонецк назначен Марк Воржал, который ознакомился с обстановкой в Северодонецке, встретился с местным населением и обсудил проблемные вопросы, возникшие в данном военном положении", - сообщили в ведомстве.
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Народная милиция также приводит видео с новым мэром, который сообщил, что город "разрушен очень и очень сильно".
"Я сам из этого города, я здесь не был восемь лет. Наконец, попал сюда, зашел домой. Работы очень много, мы справимся", - сказал новый мэр.
В четверг помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что всего три-четыре дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк. Позднее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка.
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