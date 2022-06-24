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Доступ к "Яндекс.Такси" и Uber восстановили - РИА Новости, 24.06.2022
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Доступ к "Яндекс.Такси" и Uber восстановили
Доступ к "Яндекс.Такси" и Uber восстановили - РИА Новости, 24.06.2022
Доступ к "Яндекс.Такси" и Uber восстановили
"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Такси" и Uber, а также сервису доставки продуктов "Яндекс.Лавка", рассказали в компании. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:44
2022-06-24T15:19
технологии
москва
яндекс
яндекс.такси
uber
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Такси" и Uber, а также сервису доставки продуктов "Яндекс.Лавка", рассказали в компании.Ранее в пятницу пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу") столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве. Сразу после этого появились сообщения о сбоях в работе другого сервиса компании - "Яндекс.Лавка", сервер не отвечал на запросы пользователей. Все эти сервисы входят в Яндекс Go."Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go – сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения. Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя – и приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении.Кроме того, в "Яндексе" отметили, что водителям и курьерам компенсируют простой в период сбоя в работе сервисов.
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технологии, москва, яндекс, яндекс.такси, uber
14:44 24.06.2022 (обновлено: 15:19 24.06.2022)
 
Доступ к "Яндекс.Такси" и Uber восстановили

Компания восстановила доступ к "Яндекс.Такси" и Uber

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на одной из улиц в Москве
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Такси" и Uber, а также сервису доставки продуктов "Яндекс.Лавка", рассказали в компании.
Ранее в пятницу пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу") столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве. Сразу после этого появились сообщения о сбоях в работе другого сервиса компании - "Яндекс.Лавка", сервер не отвечал на запросы пользователей. Все эти сервисы входят в Яндекс Go.
"Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go – сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения. Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя – и приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Кроме того, в "Яндексе" отметили, что водителям и курьерам компенсируют простой в период сбоя в работе сервисов.
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ТехнологииМоскваЯндексЯндекс.ТаксиUber
 
 
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