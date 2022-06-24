https://ria.ru/20220624/sboy-1797861370.html

Доступ к "Яндекс.Такси" и Uber восстановили

Доступ к "Яндекс.Такси" и Uber восстановили - РИА Новости, 24.06.2022

Доступ к "Яндекс.Такси" и Uber восстановили

"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Такси" и Uber, а также сервису доставки продуктов "Яндекс.Лавка", рассказали в компании. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:44

2022-06-24T14:44

2022-06-24T15:19

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Такси" и Uber, а также сервису доставки продуктов "Яндекс.Лавка", рассказали в компании.Ранее в пятницу пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу") столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве. Сразу после этого появились сообщения о сбоях в работе другого сервиса компании - "Яндекс.Лавка", сервер не отвечал на запросы пользователей. Все эти сервисы входят в Яндекс Go."Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go – сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения. Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя – и приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении.Кроме того, в "Яндексе" отметили, что водителям и курьерам компенсируют простой в период сбоя в работе сервисов.

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, москва, яндекс, яндекс.такси, uber