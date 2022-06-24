08:00 24.06.2022 (обновлено: 08:05 24.06.2022)
Отдохнуть и подлечиться. Как выбрать подходящий санаторий в России
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году особенно много россиян во время отпуска совместят релакс и оздоровление, то есть отправятся в санатории. Выбор широкий — можно у себя в регионе остаться и сэкономить на дороге или отправиться на море, добавив к процедурам еще и пляж. Какие есть варианты и сколько стоят — в материале РИА Новости.
Спрос растет
"Санаторий — возможность совместить приятное с полезным: покупаться в море, проконсультироваться с врачами без очереди, пройти курс массажа и скинуть лишние килограммы за счет умеренного диетического питания", — говорит Галина Шумкова, каждый год отдыхающая так в Анапе.
Санатории никогда не пустовали, отметили в пресс-службе "Интуриста". Но в этом году благодаря акции кешбэка и отмене ковидных ограничений спрос существенно вырос.
По данным Росстата, в 2021-м российские санатории приняли почти шесть миллионов гостей. Это всего на два процента меньше, чем в доковидном 2019-м, но на 48 процентов больше, чем в 2020-м.
На этот год прогноз благоприятный. "Мы ожидаем, что в санатории отправятся до 6,5 миллиона человек", — говорит медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Не помешает даже закрытие некоторых аэропортов на юге страны. Этому способствуют и власти, и участники рынка: запускают дополнительные поезда, открывают чартерные автобусные туры.
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСанаторий "Сочи" перед началом летнего туристического сезона
Санаторий "Сочи" перед началом летнего туристического сезона
Еще один аргумент — умеренный, по сравнению с пляжным отдыхом, рост цен — всего на девять процентов за год, добавляет гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
На любой вкус
Загрузка в областных санаториях особенно высока, потому что в нестабильное время многие отказались от дальних поездок, указывает коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.
С другой стороны, Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, Крым и Алтай собирают туристов со всей страны. "Особенно популярен санаторный отдых в Сочи и Кавминводах, — объясняют в "Интуристе". — Эта традиция — еще с советских времен".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
Санаторий "Центросоюз" в городе Белокуриха в Алтайском крае
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Санаторий "Центросоюз" в городе Белокуриха в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
Санаторий "Жемчужина Белокурихи" в городе Белокуриха в Алтайском крае
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Санаторий "Жемчужина Белокурихи" в городе Белокуриха в Алтайском крае
1 из 6
Санаторий "Центросоюз" в городе Белокуриха в Алтайском крае
4 из 6
Санаторий "Жемчужина Белокурихи" в городе Белокуриха в Алтайском крае
Клиенты "Алеана" приобретают путевки в Кавминводы на 20 процентов чаще, чем год назад. В Сочи — на уровне прошлого года, а у Анапы и Крыма показатели снизились из-за отсутствия прямого авиасообщения — примерно на десять процентов, подсчитала Оксана Булах.
Самые востребованные региональные здравницы сейчас — Белокуриха в Алтайском крае и Янган-Тау в Башкортостане, в одноименном геопарке, — первом на постсоветском пространстве под эгидой ЮНЕСКО, добавляет Михаил Данилов.
Опасное море
Санатории на берегу моря — отдельная тема. Летом многие из них превращаются в отели для любителей пляжного отдыха.
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкОтдыхающие у бассейнов санатория "Заполярье" в Сочи
Отдыхающие у бассейнов санатория "Заполярье" в Сочи
"В Сочи туристы заселяются в здравницы, добавляя к обычным гостиничным услугам, например, консультацию терапевта и курс массажа, — поясняет Сергей Ромашкин. — Более того, некоторые с утра идут на процедуру, а после обеда, на жаре, отдыхают с шашлыком и водочкой. Какое уж тут оздоровление!"
Там, где моря рядом нет, например, в Кавминводах, гости часто оплачивают длительные медицинские программы по своему профилю лечения, непростые процедуры.
Дороже отеля
"Хороший санаторий — удовольствие дорогое, он не может быть дешевле гостиницы, потому что медуслуги добавляют к цене путевки хотя бы одну-две тысячи рублей в день", — говорит Ромашкин. При качественном лечении — от пяти тысяч рублей в сутки, и это без дороги.
Санаторий "Минеральные воды"
В итоге — 50-70 тысяч, плюс авиаперелет — тысяч десять. "За эти деньги туристы готовы к "отельному аскетизму": качество отделки номера, удобство кроватей вторично, пациенты едут к врачам, за лечением", — добавляет собеседник РИА Новости.
Разброс цен очень большой, уточняет Оксана Булах. Средний чек за десять дней на двух туристов в санатории экономкласса в Кавминводах — 75 тысяч, в средней полосе — 50, в Тюменской области — 54, в Крыму — 38, в Сочи — 63-100.
Санаторий "Минеральные воды"
Те же десять дней на двоих в здравнице среднего уровня оснащения в Кавминводах — 110 тысяч, в Белокурихе — 115, в Сочи — 120-150, в средней полосе — 65, в Крыму — 70. Оздоровление с особым комфортом, естественно, дороже.
Бой стрессу и возрасту
В последние годы аудитория поклонников санаторного отдыха расширяется за счет клиентов, которых интересует не лечение хронических заболеваний, а улучшение качества жизни. Для них здравницы предлагают программы укрепления иммунитета, снижения веса, антистрессовые и детокс-процедуры, отмечает Михаил Данилов.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающий на сеансе лечебного массажа в санатории "Полтава-Крым"
Отдыхающий на сеансе лечебного массажа в санатории "Полтава-Крым"
Еще один тренд — востребованность коротких заездов для медицинского "чек-апа", когда за несколько дней можно провести полную диагностику организма и получить рекомендации докторов.
Сергей Ромашкин отмечает рост популярности услуги проживания с подселением у одиноких гостей. "Раньше основной мотив был экономический — номер на двоих дешевле, чем на одного, а сейчас даже обеспеченные постояльцы хотят общаться не только с врачами и соседями по столу в ресторане, но и в номере", — говорит эксперт.
Многие санатории предлагают развлекательные программы и событийный туризм, поэтому все чаще в здравницы приезжают семьями, с детьми.