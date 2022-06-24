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ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК - РИА Новости, 24.06.2022
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ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК
ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что нормализация отношений ЕС с президентом России Владимиром Путиным невозможна. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:33
2022-06-24T17:33
урсула фон дер ляйен
россия
украина
в мире
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
европа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что нормализация отношений ЕС с президентом России Владимиром Путиным невозможна."Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", - сказала фон дер Ляйен в эфире телеканала "Украина24".Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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урсула фон дер ляйен, россия, украина, в мире, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, европа
17:33 24.06.2022
 
ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что нормализация отношений ЕС с президентом России Владимиром Путиным невозможна.
"Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", - сказала фон дер Ляйен в эфире телеканала "Украина24".
Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
15:24
В Германии заявили о "демонтаже Евросоюза" в случае принятия Украины
 
Урсула фон дер ЛяйенРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзЕвропа
 
 
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