https://ria.ru/20220624/putin-1797934555.html

ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК

ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК - РИА Новости, 24.06.2022

ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что нормализация отношений ЕС с президентом России Владимиром Путиным невозможна. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:33

2022-06-24T17:33

2022-06-24T17:33

урсула фон дер ляйен

россия

украина

в мире

владимир путин

еврокомиссия

евросоюз

европа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что нормализация отношений ЕС с президентом России Владимиром Путиным невозможна."Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", - сказала фон дер Ляйен в эфире телеканала "Украина24".Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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Владимир Лаврентьев

урсула фон дер ляйен, россия, украина, в мире, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, европа