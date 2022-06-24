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ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК
ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что нормализация отношений ЕС с президентом России Владимиром Путиным невозможна. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:33
2022-06-24T17:33
2022-06-24T17:33
урсула фон дер ляйен
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владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что нормализация отношений ЕС с президентом России Владимиром Путиным невозможна."Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", - сказала фон дер Ляйен в эфире телеканала "Украина24".Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, россия, украина, в мире, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, европа
ЕС не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным, заявила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным