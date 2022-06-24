https://ria.ru/20220624/putin-1797795892.html
Путин и Лукашенко 25 июня обсудят развитие двусторонних отношений
Путин и Лукашенко 25 июня обсудят развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 24.06.2022
Путин и Лукашенко 25 июня обсудят развитие двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 25 июня в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:10
2022-06-24T12:10
2022-06-24T12:29
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 25 июня в Санкт-Петербурге обсудят развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого июня 2022 года в Санкт-Петербурге состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.Как позднее сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная часть общения президентов пройдет в Константиновском дворце.
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владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, россия, белоруссия
12:10 24.06.2022 (обновлено: 12:29 24.06.2022)
Путин и Лукашенко 25 июня обсудят развитие двусторонних отношений
Путин и Лукашенко 25 июня в Петербурге обсудят двусторонние отношения и вопросы интеграции