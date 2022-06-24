https://ria.ru/20220624/profil-1797857866.html

На МСП.РФ в июле запустят "Цифровой профиль" предпринимателя

На МСП.РФ в июле запустят "Цифровой профиль" предпринимателя - РИА Новости, 24.06.2022

На МСП.РФ в июле запустят "Цифровой профиль" предпринимателя

Ключевым этапом развития Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, станет запуск в июле "Цифрового профиля"... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:32

2022-06-24T14:32

2022-06-24T14:32

корпорация мсп

мсп банк

александр исаевич

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

организация "опора россии"

россия

экономика

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ключевым этапом развития Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, станет запуск в июле "Цифрового профиля" предпринимателя, сообщил представитель пресс-службы КМСП по итогам заседания профильной межведомственной рабочей группы под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова."В июле на МСП.РФ планируется реализовать Цифровой профиль предпринимателя. В результате реализации этого этапа развития Платформы бизнесмены смогут быстрее и легче получить доступ к мерам господдержки или кредит в банке", - сказал представитель КМСП.В пресс-службе напомнили, что Цифровая платформа была запущена в эксплуатацию в начале февраля этого года в рамках нацпроекта на поддержке предпринимательства и в настоящее время объединяет 100 тысяч верифицированных пользователей, которым доступно 18 федеральных сервисов. Сервисы условно делятся на несколько тематических блоков: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции и обучение. МСП.РФ также является каналом информирования о доступных бизнесу госуслугах и простых способах их получения.Как отметил на заседании рабочей группы Решетников, цель создания Цифровой платформы — освободить владельцев бизнеса при обращении за услугами от обязанности самостоятельно предоставлять необходимые сведения.По его словам, сегодня платформа позволяет органам власти активно взаимодействовать в интересах бизнеса, продвигать цифровые возможности друг друга и информировать предпринимателей о мерах поддержки и других ведомств."В перспективе можно подумать и о разработке мобильного приложения", — сказал Решетников.Важным направлением развития Цифровой платформы МСП.РФ является механизм контроля тех, через кого меры поддержки доводятся до бизнеса. Прежде всего, уточнил глава Минэкономразвития, речь идет о банках.Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев сообщил на заседании, что его ведомство готово к предстоящему запуску механизмов обмена сведениями и формированию "Цифрового профиля"."Мы в Минцифры "двумя руками за" вывод максимального количества сведений с согласия пользователя на платформу. Главное, чтобы сведения поступали к нам от тех ведомств, где эти сведения находятся, желательно, с помощью механизма, который обеспечивает максимальное качество данных", - процитировали в Минэкономразвития слова замминистра.Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин, в свою очередь, обратил внимание на удобство пользования Цифровой платформой для предпринимателей."Первый и самый главный вывод — система не похожа на государственную, и это очень хорошо. Предприниматели, когда ее открывают, видят, что юзабилити удобное, визуал качественный и это очень удобно. Это первое, что я услышал от фокус-группы предпринимателей, которую мы собирали", — сказал он.

https://ria.ru/20220616/biznes-1795644185.html

https://ria.ru/20220615/reyting-1795533765.html

https://ria.ru/20220513/kredity-1788351994.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), организация "опора россии", россия, экономика, технологии