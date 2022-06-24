https://ria.ru/20220624/profil-1797857866.html
На МСП.РФ в июле запустят "Цифровой профиль" предпринимателя
На МСП.РФ в июле запустят "Цифровой профиль" предпринимателя - РИА Новости, 24.06.2022
На МСП.РФ в июле запустят "Цифровой профиль" предпринимателя
Ключевым этапом развития Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, станет запуск в июле "Цифрового профиля"... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:32
2022-06-24T14:32
2022-06-24T14:32
корпорация мсп
мсп банк
александр исаевич
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
организация "опора россии"
россия
экономика
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ключевым этапом развития Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, станет запуск в июле "Цифрового профиля" предпринимателя, сообщил представитель пресс-службы КМСП по итогам заседания профильной межведомственной рабочей группы под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова."В июле на МСП.РФ планируется реализовать Цифровой профиль предпринимателя. В результате реализации этого этапа развития Платформы бизнесмены смогут быстрее и легче получить доступ к мерам господдержки или кредит в банке", - сказал представитель КМСП.В пресс-службе напомнили, что Цифровая платформа была запущена в эксплуатацию в начале февраля этого года в рамках нацпроекта на поддержке предпринимательства и в настоящее время объединяет 100 тысяч верифицированных пользователей, которым доступно 18 федеральных сервисов. Сервисы условно делятся на несколько тематических блоков: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции и обучение. МСП.РФ также является каналом информирования о доступных бизнесу госуслугах и простых способах их получения.Как отметил на заседании рабочей группы Решетников, цель создания Цифровой платформы — освободить владельцев бизнеса при обращении за услугами от обязанности самостоятельно предоставлять необходимые сведения.По его словам, сегодня платформа позволяет органам власти активно взаимодействовать в интересах бизнеса, продвигать цифровые возможности друг друга и информировать предпринимателей о мерах поддержки и других ведомств."В перспективе можно подумать и о разработке мобильного приложения", — сказал Решетников.Важным направлением развития Цифровой платформы МСП.РФ является механизм контроля тех, через кого меры поддержки доводятся до бизнеса. Прежде всего, уточнил глава Минэкономразвития, речь идет о банках.Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев сообщил на заседании, что его ведомство готово к предстоящему запуску механизмов обмена сведениями и формированию "Цифрового профиля"."Мы в Минцифры "двумя руками за" вывод максимального количества сведений с согласия пользователя на платформу. Главное, чтобы сведения поступали к нам от тех ведомств, где эти сведения находятся, желательно, с помощью механизма, который обеспечивает максимальное качество данных", - процитировали в Минэкономразвития слова замминистра.Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин, в свою очередь, обратил внимание на удобство пользования Цифровой платформой для предпринимателей."Первый и самый главный вывод — система не похожа на государственную, и это очень хорошо. Предприниматели, когда ее открывают, видят, что юзабилити удобное, визуал качественный и это очень удобно. Это первое, что я услышал от фокус-группы предпринимателей, которую мы собирали", — сказал он.
https://ria.ru/20220616/biznes-1795644185.html
https://ria.ru/20220615/reyting-1795533765.html
https://ria.ru/20220513/kredity-1788351994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), организация "опора россии", россия, экономика, технологии
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ключевым этапом развития Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, станет запуск в июле "Цифрового профиля" предпринимателя, сообщил представитель пресс-службы КМСП по итогам заседания профильной межведомственной рабочей группы под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
"В июле на МСП.РФ
планируется реализовать Цифровой профиль предпринимателя. В результате реализации этого этапа развития Платформы бизнесмены смогут быстрее и легче получить доступ к мерам господдержки или кредит в банке", - сказал представитель КМСП.
В пресс-службе напомнили, что Цифровая платформа была запущена в эксплуатацию в начале февраля этого года в рамках нацпроекта на поддержке предпринимательства и в настоящее время объединяет 100 тысяч верифицированных пользователей, которым доступно 18 федеральных сервисов. Сервисы условно делятся на несколько тематических блоков: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции и обучение. МСП.РФ также является каналом информирования о доступных бизнесу госуслугах и простых способах их получения.
Как отметил на заседании рабочей группы Решетников, цель создания Цифровой платформы — освободить владельцев бизнеса при обращении за услугами от обязанности самостоятельно предоставлять необходимые сведения.
"Иными словами, один раз документы подали, в систему загрузили, подписали их ЭЦП и не надо каждый раз этот комплект документов "вытаскивать". Для реализации этой идеи достаточно будет дать согласие на получение данных, а Цифровая платформа возьмет всю информацию от министерств и ведомств через "Цифровой профиль". Это будет эффективным при предоставлении финансовой поддержки, когда запрашивается большое количество сведений", - приводятся слова Решетникова на сайте Минэкономразвития
.
По его словам, сегодня платформа позволяет органам власти активно взаимодействовать в интересах бизнеса, продвигать цифровые возможности друг друга и информировать предпринимателей о мерах поддержки и других ведомств.
"В перспективе можно подумать и о разработке мобильного приложения", — сказал Решетников.
Важным направлением развития Цифровой платформы МСП.РФ является механизм контроля тех, через кого меры поддержки доводятся до бизнеса. Прежде всего, уточнил глава Минэкономразвития, речь идет о банках.
"Именно они у нас являются основными "проводниками" очень крупных мер федеральной поддержки, являются посредниками между государством и бизнесом. Мы сделаем эту работу прозрачной для себя, бизнеса, общественных организаций и регионов", — подчеркнул Решетников, добавив, что Цифровая платформа должна стать основным аналитическим инструментом для получения правительством объективной информации о востребованности тех или иных мер поддержки.
Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев сообщил на заседании, что его ведомство готово к предстоящему запуску механизмов обмена сведениями и формированию "Цифрового профиля".
"Мы в Минцифры "двумя руками за" вывод максимального количества сведений с согласия пользователя на платформу. Главное, чтобы сведения поступали к нам от тех ведомств, где эти сведения находятся, желательно, с помощью механизма, который обеспечивает максимальное качество данных", - процитировали в Минэкономразвития слова замминистра.
Исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин, в свою очередь, обратил внимание на удобство пользования Цифровой платформой для предпринимателей.
"Первый и самый главный вывод — система не похожа на государственную, и это очень хорошо. Предприниматели, когда ее открывают, видят, что юзабилити удобное, визуал качественный и это очень удобно. Это первое, что я услышал от фокус-группы предпринимателей, которую мы собирали", — сказал он.