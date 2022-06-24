https://ria.ru/20220624/postavki-1797901886.html
Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил Путин
Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил Путин
Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:24
2022-06-24T16:24
2022-06-24T16:49
владимир путин
экономика
россия
брикс
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия, и мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".Он также отметил, что Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь многим нуждающимся странам, в частности Ливану, Таджикистану, Киргизии, Кубе, Судану и другим.
https://ria.ru/20220624/zerno-1797901405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, брикс
16:24 24.06.2022 (обновлено: 16:49 24.06.2022)
Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил Путин
Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители, зерно и удобрения