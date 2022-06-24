https://ria.ru/20220624/postavki-1797901886.html

Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил Путин

Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022

Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил Путин

Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:24

2022-06-24T16:24

2022-06-24T16:49

владимир путин

экономика

россия

брикс

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия, и мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".Он также отметил, что Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь многим нуждающимся странам, в частности Ливану, Таджикистану, Киргизии, Кубе, Судану и другим.

https://ria.ru/20220624/zerno-1797901405.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия, брикс