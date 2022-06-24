https://ria.ru/20220624/peterburg-1797918296.html

Петербург восстанавливает турпоток в два раза быстрее других мировых столиц

Петербург восстанавливает турпоток в два раза быстрее других мировых столиц - РИА Новости, 24.06.2022

Петербург восстанавливает турпоток в два раза быстрее других мировых столиц

Санкт-Петербург восстанавливает туристические потоки после пандемии примерно в два раза быстрее, чем большинство других мировых туристических столиц. По итогам... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:25

2022-06-24T18:25

2022-06-24T18:25

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург восстанавливает туристические потоки после пандемии примерно в два раза быстрее, чем большинство других мировых туристических столиц. По итогам этого года в городе ждут не менее шести миллионов гостей, а при позитивном сценарии этот показатель может вырасти до семи, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма."Так, по экспертным оценкам, в 2020 году снижение турпотока в крупнейших туристских центрах мира составило от 40 до 80 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом. В заметном минусе оказались такие признанные мировые лидеры по турпотоку, как Рим, Париж, Прага, Берлин, Амстердам, Барселона, Токио. В их числе оказался и Санкт-Петербург, который был очень популярен у иностранных туристов, и с началом пандемии потерял порядка 70 процентов гостей", — сказали в Ростуризме.Там напомнили, что сейчас мировая туриндустрия начала постепенное восстановление. Санкт-Петербург преодолевает последствия пандемии быстрее, чем те же Прага, Амстердам, Мадрид, Берлин и Барселона. "Так, если восстановление турпотоков в этих городах в 2021 году произошло на три-восемь процентов, Санкт-Петербург показал двукратный рост относительно кризисных показателей. И это при том, что въездные турпотоки пока не восстановились", — добавили в ведомстве.Там же уточнили, что, согласно оценкам властей города, "Санкт-Петербург восстанавливает туристические потоки после пандемии примерно в два раза быстрее, чем большинство других мировых туристических столиц".В Ростуризме признали, что текущие показатели еще значительно отстают от уровня 2019 года. "На ситуации не могут не сказываться санкции и вызванные ими логистические ограничения, но динамика на фоне мировых столиц дает туристической отрасли Петербурга повод для оптимизма. Все большая часть наших соотечественников выбирают проведение отпуска или выходных в северной столице с ее знаменитыми достопримечательностями и неповторимой атмосферой", — указали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что в первом квартале этого года Петербургу впервые с начала пандемии удалось заместить иностранных туристов внутренними. Всего с начала 2022 года город посетило около 3,8 миллиона гостей, из них 130 тысяч человек — из-за рубежа. "При реализации базового сценария турпоток (по итогам 2022 года - ред.) сохранится на уровне предыдущего года — до шести миллиона поездок, однако позитивным сценарием предусматривается увеличение количества гостей до семи миллионов человек", — уточнили в Ростуризме, добавив, что в допандемийном 2019 году Петербург посетило 10,4 миллиона путешественников.

https://ria.ru/20220614/sankt-peterburg-1795226283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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