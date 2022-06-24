https://ria.ru/20220624/partnerstvo-1797911787.html

Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству без оставленных позади стран

Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству без оставленных позади стран - РИА Новости, 24.06.2022

Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству без оставленных позади стран

Китай считает необходимым выстроить глобальное партнерство, основанное на сплоченности, равенстве, сбалансированности и всеобщем благе, чтобы ни одна страна и... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:49

2022-06-24T16:49

2022-06-24T16:49

в мире

китай

си цзиньпин

брикс

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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Китай считает необходимым выстроить глобальное партнерство, основанное на сплоченности, равенстве, сбалансированности и всеобщем благе, чтобы ни одна страна и ни один человек не остались позади, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин."Мы должны объединить усилия для достижения международного консенсуса по стимулированию развития. Лишь тогда, когда люди во всех странах будут жить счастливой жизнью, процветание может быть долговечным, безопасность будет гарантирована, а права человека будут иметь основу", - заявил китайский лидер, выступая по видеосвязи с речью на саммите формата "БРИКС плюс".По его словам, развитие должно быть в центре международной повестки дня, следует продвигать научно-технические инновации, ускорять передачу технологий и обмен знаниями, способствовать развитию современного промышленного производства, преодолевать цифровой разрыв, а также способствовать более мощному, экологичному и здоровому глобальному развитию.Он подчеркнул, что нынешние времена – это эпоха вызовов, но также и надежд. "Развитые страны должны выполнять свои обязательства, развивающиеся страны должны углублять сотрудничество, Север и Юг должны двигаться навстречу друг другу, чтобы общими усилиями выстроить глобальное партнерство в целях развития, основанное на сплоченности, равенстве, сбалансированности и всеобщем благе, чтобы ни одна страна, ни один человек не остались позади", - подчеркнул он.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите участвуют главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует глава КНР Си Цзиньпин.Заседание в пятницу проходит под темой выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В работе второго дня саммита принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы ряда приглашенных государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Индонезию, Казахстан, Камбоджу, Малайзию, Сенегал, Таиланд, Узбекистан.

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

https://ria.ru/20220623/briks-1797644010.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, си цзиньпин, брикс