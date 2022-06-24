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Диетолог рассказала, какие овощи лучше варить - РИА Новости, 24.06.2022
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Диетолог рассказала, какие овощи лучше варить
Диетолог рассказала, какие овощи лучше варить - РИА Новости, 24.06.2022
Диетолог рассказала, какие овощи лучше варить
Какие овощи лучше отваривать, чтобы сделать их максимально полезными для организма, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T02:10
2022-06-24T10:53
общество
маргарита королева
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Какие овощи лучше отваривать, чтобы сделать их максимально полезными для организма, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.Многие овощи при термической обработке не лишаются ценных для организма свойств, наоборот, они становятся еще более полезными, отметила она. Это происходит потому, что некоторые жирорастворимые витамины, входящие в их состав, лучше усваиваются после воздействия высоких температур, пояснила Королева. В качестве примера она привела морковь.При тепловой обработке активизируется также антиоксидант ликопин, который содержится в помидорах и красном перце, продолжила она."Термическая обработка позволит активизировать ликопин в составе помидоров и красного перца, улучшит процесс его усвоения. Ликопин – это прекрасный антиоксидант. Он важен для здоровья тканей, для поддержания хорошего состояния крови, а также для мужского здоровья", – добавила Королева.Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять репу и редьку из-за грубых пищевых волокон, входящих в состав этих корнеплодов. Но после термической обработки растительные волокна легче перевариваются, считает диетолог."В полуразрушенном состоянии пищевые волокна будут легче перерабатываться ферментами и усваиваться организмом", – уточнила Королева.Среди овощей есть и такие, которые в сыром виде могут содержать токсичные вещества, предупредила она. В частности, это относится к свекле и капусте брокколи."Свекла в сыром виде содержит токсичные компоненты, хоть и в небольшой концентрации. Накопленный сульфорафан (вещество, обладающее антиканцерогенным и бактерицидным действием, – ред.) в составе капусты брокколи иногда может оказывать и токсическое воздействие на организм", – полагает Королева.По словам диетолога, при приготовлении овощей желательно выбирать "щадящий" температурный режим и использовать максимально короткие программы бытовых приборов. В противном случае гликемический индекс той же свеклы или моркови может существенно повыситься, сказала Маргарита Королева."Это может быть варка в кипящей воде не более двух-трех минут, либо термическая обработка при температуре 60-70 градусов, либо аэрогриль на максимально короткой по времени программе по две минуты с каждой стороны, либо пароварка-мультиварка не более пяти минут при 80-90 градусах. Термическая обработка должна быть именно щадящей", – подчеркнула Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.В сыром виде рекомендуется есть зелень, заключила диетолог.
https://rsport.ria.ru/20220621/pischevod-1796962511.html
https://rsport.ria.ru/20211228/morkov-1765743460.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/dieta-1797316616.html
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общество, маргарита королева, здоровье - общество, здоровье
02:10 24.06.2022 (обновлено: 10:53 24.06.2022)
 
Диетолог рассказала, какие овощи лучше варить

Диетолог Королева заявила, что морковь более полезна в вареном виде, чем в сыром

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Какие овощи лучше отваривать, чтобы сделать их максимально полезными для организма, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.
Многие овощи при термической обработке не лишаются ценных для организма свойств, наоборот, они становятся еще более полезными, отметила она. Это происходит потому, что некоторые жирорастворимые витамины, входящие в их состав, лучше усваиваются после воздействия высоких температур, пояснила Королева. В качестве примера она привела морковь.
"Витамин А лучше усваивается из вареной моркови, чем из сырой", – уверена диетолог.
При тепловой обработке активизируется также антиоксидант ликопин, который содержится в помидорах и красном перце, продолжила она.
"Термическая обработка позволит активизировать ликопин в составе помидоров и красного перца, улучшит процесс его усвоения. Ликопин – это прекрасный антиоксидант. Он важен для здоровья тканей, для поддержания хорошего состояния крови, а также для мужского здоровья", – добавила Королева.
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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять репу и редьку из-за грубых пищевых волокон, входящих в состав этих корнеплодов. Но после термической обработки растительные волокна легче перевариваются, считает диетолог.
"В полуразрушенном состоянии пищевые волокна будут легче перерабатываться ферментами и усваиваться организмом", – уточнила Королева.
Среди овощей есть и такие, которые в сыром виде могут содержать токсичные вещества, предупредила она. В частности, это относится к свекле и капусте брокколи.
"Свекла в сыром виде содержит токсичные компоненты, хоть и в небольшой концентрации. Накопленный сульфорафан (вещество, обладающее антиканцерогенным и бактерицидным действием, – ред.) в составе капусты брокколи иногда может оказывать и токсическое воздействие на организм", – полагает Королева.
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По словам диетолога, при приготовлении овощей желательно выбирать "щадящий" температурный режим и использовать максимально короткие программы бытовых приборов. В противном случае гликемический индекс той же свеклы или моркови может существенно повыситься, сказала Маргарита Королева.
"Это может быть варка в кипящей воде не более двух-трех минут, либо термическая обработка при температуре 60-70 градусов, либо аэрогриль на максимально короткой по времени программе по две минуты с каждой стороны, либо пароварка-мультиварка не более пяти минут при 80-90 градусах. Термическая обработка должна быть именно щадящей", – подчеркнула Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.
В сыром виде рекомендуется есть зелень, заключила диетолог.
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