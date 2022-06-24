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Более ста тысяч человек посетили площадки Московской недели моды - РИА Новости, 24.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220624/moda-1797907637.html
Более ста тысяч человек посетили площадки Московской недели моды
Более ста тысяч человек посетили площадки Московской недели моды - РИА Новости, 24.06.2022
Более ста тысяч человек посетили площадки Московской недели моды
За первые четыре дня, с 20 по 23 июня, крупнейшие площадки Московской недели моды — в парке "Зарядье" и на ВДНХ — посетили более 100 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:14
2022-06-24T17:14
культура
новости культуры
москва
санкт-петербург
стиль жизни
самара
тверь
нальчик
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За первые четыре дня, с 20 по 23 июня, крупнейшие площадки Московской недели моды — в парке "Зарядье" и на ВДНХ — посетили более 100 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.Свои коллекции уже представили "72 дизайнера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Нальчика и других городов", отметила Сергунина. Ее слова приводит пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.На участие в Московской неделе моды поступило около 900 заявок из 79 городов России. Она проходит с 20 по 26 июня. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
https://ria.ru/20220620/moda-1796670238.html
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новости культуры, москва, санкт-петербург, стиль жизни, самара, тверь, нальчик, мода, вднх, зарядье, парк "зарядье", куда сходить , что посмотреть
17:14 24.06.2022
 
Более ста тысяч человек посетили площадки Московской недели моды

Более ста тысяч человек посетили площадки Московской недели моды на ВДНХ и в "Зарядье"

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПоказ коллекции бренда Chapurin в рамках Московской недели моды на ВДНХ у фонтана "Дружба народов"
Показ коллекции бренда Chapurin в рамках Московской недели моды на ВДНХ у фонтана Дружба народов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За первые четыре дня, с 20 по 23 июня, крупнейшие площадки Московской недели моды — в парке "Зарядье" и на ВДНХ — посетили более 100 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Свои коллекции уже представили "72 дизайнера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Нальчика и других городов", отметила Сергунина. Ее слова приводит пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.
На участие в Московской неделе моды поступило около 900 заявок из 79 городов России. Она проходит с 20 по 26 июня.
Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
Maison Kaleidoscope на Seasons Fashion Week SS’2022
20 июня, 11:50Культура
Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды
 
КультураНовости культурыМоскваСанкт-ПетербургСтиль жизниСамараТверьНальчикмодаВДНХЗарядьеПарк "Зарядье"куда сходитьчто посмотреть
 
 
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