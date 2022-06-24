https://ria.ru/20220624/moda-1797907637.html

Более ста тысяч человек посетили площадки Московской недели моды

Более ста тысяч человек посетили площадки Московской недели моды - РИА Новости, 24.06.2022

Более ста тысяч человек посетили площадки Московской недели моды

За первые четыре дня, с 20 по 23 июня, крупнейшие площадки Московской недели моды — в парке "Зарядье" и на ВДНХ — посетили более 100 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:14

2022-06-24T17:14

2022-06-24T17:14

культура

новости культуры

москва

санкт-петербург

стиль жизни

самара

тверь

нальчик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797904465_0:54:3027:1757_1920x0_80_0_0_5bfe13c44c6e00746228ec9caee236e7.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За первые четыре дня, с 20 по 23 июня, крупнейшие площадки Московской недели моды — в парке "Зарядье" и на ВДНХ — посетили более 100 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.Свои коллекции уже представили "72 дизайнера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Нальчика и других городов", отметила Сергунина. Ее слова приводит пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.На участие в Московской неделе моды поступило около 900 заявок из 79 городов России. Она проходит с 20 по 26 июня. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

https://ria.ru/20220620/moda-1796670238.html

москва

санкт-петербург

самара

тверь

нальчик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, санкт-петербург, стиль жизни, самара, тверь, нальчик, мода, вднх, зарядье, парк "зарядье", куда сходить , что посмотреть