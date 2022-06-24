https://ria.ru/20220624/lep-1797726676.html
Самолет при падении в Рязани оборвал ЛЭП
Самолет при падении в Рязани оборвал ЛЭП - РИА Новости, 24.06.2022
Самолет при падении в Рязани оборвал ЛЭП
Самолет при падении в Рязани задел линию электропередачи, в дачном поселке отключено электричество, рассказал РИА Новости местный дачник, представившийся... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T06:27
2022-06-24T06:27
2022-06-24T06:49
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Самолет при падении в Рязани задел линию электропередачи, в дачном поселке отключено электричество, рассказал РИА Новости местный дачник, представившийся Михаилом.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета.Дачник Михаил рассказала РИА Новости, что самолет при падении не задел жилые дома.Он рассказал, что услышал непосредственно перед авиапроисшествием."Гул пошел неестественный. Я супруге говорю: "Наверное, самолет упал". Выхожу – тут уже все полыхает. Это было в начале четвертого (часа утра - ред.)", - рассказал Михаил.Представитель горбольницы скорой помощи в Рязани сообщала РИА Новости, один пострадавший доставлен в больницу города, остальные - в областную клиническую больницу, при этом она не уточнила точное число пострадавших и есть ли погибшие. Корреспондент РИА Новости с места события передавал, что самолет упал на территории Рязани, недалеко от жилых домов и дачных поселков, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.
https://ria.ru/20220624/spasateli-1797724706.html
рязань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязань
06:27 24.06.2022 (обновлено: 06:49 24.06.2022)
Самолет при падении в Рязани оборвал ЛЭП
Очевидец заявил, что самолет Ил-76 при падении в Рязани задел линию электропередачи
РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Самолет при падении в Рязани задел линию электропередачи, в дачном поселке отключено электричество, рассказал РИА Новости местный дачник, представившийся Михаилом.
Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76
в ходе учебно-тренировочного полета.
Дачник Михаил рассказала РИА Новости, что самолет при падении не задел жилые дома.
"Оборвал линию передачи, у нас ни света нет, ничего нет", - сказал собеседник.
Он рассказал, что услышал непосредственно перед авиапроисшествием.
"Гул пошел неестественный. Я супруге говорю: "Наверное, самолет упал". Выхожу – тут уже все полыхает. Это было в начале четвертого (часа утра - ред.)", - рассказал Михаил.
Представитель горбольницы скорой помощи в Рязани сообщала РИА Новости, один пострадавший доставлен в больницу города, остальные - в областную клиническую больницу, при этом она не уточнила точное число пострадавших и есть ли погибшие. Корреспондент РИА Новости с места события передавал, что самолет упал на территории Рязани
, недалеко от жилых домов и дачных поселков, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.