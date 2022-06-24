https://ria.ru/20220624/lep-1797726676.html

Самолет при падении в Рязани оборвал ЛЭП

Самолет при падении в Рязани оборвал ЛЭП - РИА Новости, 24.06.2022

Самолет при падении в Рязани оборвал ЛЭП

Самолет при падении в Рязани задел линию электропередачи, в дачном поселке отключено электричество, рассказал РИА Новости местный дачник, представившийся... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T06:27

2022-06-24T06:27

2022-06-24T06:49

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Самолет при падении в Рязани задел линию электропередачи, в дачном поселке отключено электричество, рассказал РИА Новости местный дачник, представившийся Михаилом.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета.Дачник Михаил рассказала РИА Новости, что самолет при падении не задел жилые дома.Он рассказал, что услышал непосредственно перед авиапроисшествием."Гул пошел неестественный. Я супруге говорю: "Наверное, самолет упал". Выхожу – тут уже все полыхает. Это было в начале четвертого (часа утра - ред.)", - рассказал Михаил.Представитель горбольницы скорой помощи в Рязани сообщала РИА Новости, один пострадавший доставлен в больницу города, остальные - в областную клиническую больницу, при этом она не уточнила точное число пострадавших и есть ли погибшие. Корреспондент РИА Новости с места события передавал, что самолет упал на территории Рязани, недалеко от жилых домов и дачных поселков, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.

https://ria.ru/20220624/spasateli-1797724706.html

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, рязань