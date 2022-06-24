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В Германии появился уполномоченный по правам русскоязычных - РИА Новости, 24.06.2022
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В Германии появился уполномоченный по правам русскоязычных
В Германии появился уполномоченный по правам русскоязычных - РИА Новости, 24.06.2022
В Германии появился уполномоченный по правам русскоязычных
Член партии АдГ ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в стране, чтобы бороться с дискриминацией и изоляцией... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:51
2022-06-24T17:51
в мире
россия
германия
бундестаг германии
санкции в отношении россии
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Член партии АдГ ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в стране, чтобы бороться с дискриминацией и изоляцией русскоязычных сограждан, говорится на странице политика в соцсетях.Шмидт был избран во вторник на заседании фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге. К уполномоченному можно будет обращаться в случаях дискриминации и нарушения прав, "с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи", отмечается в сообщении на странице политика.Депутат Бундестага Шмидт стал также соучредителем НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR)."Сегодня мы основали общественную организацию. Какова причина её создания? С началом конфликта на Украине русскоязычные сограждане стали жертвами издевательств, домогательств, угроз, нападений или физического насилия. Германия - правовое государство, мы не допустим, чтобы эта дискриминация стала нормой в нашей стране", - отметил один из соучредителей новой организации, экс-депутат Бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме в коллективном видео учредителей НКО, записанном в день ее регистрации.Ранее сообщалось, что Шмидт родился в Усть-Каменогорске и жил в Казахстане до 1999 года, когда переехал в Германию по программе поздних переселенцев для русских немцев.В связи с началом российской спецоперации на Украине отмечался резкий всплеск проявлений дискриминации не только в отношении русских и выходцев из России, но вообще всех представителей русскоязычной диаспоры, включая евреев и российских немцев из числа поздних переселенцев, говорилось в докладе МИД РФ в начале июня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220608/kultura-1793871855.html
https://ria.ru/20220609/rossiya-1794278704.html
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в мире, россия, германия, бундестаг германии, санкции в отношении россии, альтернатива для германии (партия)
17:51 24.06.2022
 
В Германии появился уполномоченный по правам русскоязычных

Депутат от "Альтернативы для Германии" Шмидт стал уполномоченным по правам русскоязычных

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Член партии АдГ ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в стране, чтобы бороться с дискриминацией и изоляцией русскоязычных сограждан, говорится на странице политика в соцсетях.
Шмидт был избран во вторник на заседании фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге. К уполномоченному можно будет обращаться в случаях дискриминации и нарушения прав, "с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи", отмечается в сообщении на странице политика.
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Меркель выступила против запрета русской культуры
Депутат Бундестага Шмидт стал также соучредителем НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).
"Сегодня мы основали общественную организацию. Какова причина её создания? С началом конфликта на Украине русскоязычные сограждане стали жертвами издевательств, домогательств, угроз, нападений или физического насилия. Германия - правовое государство, мы не допустим, чтобы эта дискриминация стала нормой в нашей стране", - отметил один из соучредителей новой организации, экс-депутат Бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме в коллективном видео учредителей НКО, записанном в день ее регистрации.
Ранее сообщалось, что Шмидт родился в Усть-Каменогорске и жил в Казахстане до 1999 года, когда переехал в Германию по программе поздних переселенцев для русских немцев.
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В связи с началом российской спецоперации на Украине отмечался резкий всплеск проявлений дискриминации не только в отношении русских и выходцев из России, но вообще всех представителей русскоязычной диаспоры, включая евреев и российских немцев из числа поздних переселенцев, говорилось в докладе МИД РФ в начале июня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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