https://ria.ru/20220624/gaz-1797907765.html
Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа
Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа - РИА Новости, 24.06.2022
Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа
К настоящему моменту 12 из 27 государств Евросоюза полностью или частично не получают российское "голубое топливо", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:41
2022-06-24T16:41
2022-06-24T18:19
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. К настоящему моменту 12 из 27 государств Евросоюза полностью или частично не получают российское "голубое топливо", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции."К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа", - заявила она.
https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
16:41 24.06.2022 (обновлено: 18:19 24.06.2022)
Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа
Фон дер Ляйен: 12 стран ЕС полностью или частично отключились от российского газа