https://ria.ru/20220624/gaz-1797907765.html

Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа

Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа - РИА Новости, 24.06.2022

Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа

К настоящему моменту 12 из 27 государств Евросоюза полностью или частично не получают российское "голубое топливо", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:41

2022-06-24T16:41

2022-06-24T18:19

еврокомиссия

в мире

урсула фон дер ляйен

цены на нефть

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. К настоящему моменту 12 из 27 государств Евросоюза полностью или частично не получают российское "голубое топливо", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции."К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа", - заявила она.

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии