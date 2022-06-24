https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797832402.html

В Совфеде задумались об истинных причинах создания Евросоюза

В Совфеде задумались об истинных причинах создания Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022

В Совфеде задумались об истинных причинах создания Евросоюза

Возникают вопросы об истинных причинах создания Евросоюза, не была ли организация изначально предназначена для болезненных нападок на Россию, заявил глава... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:37

2022-06-24T13:37

2022-06-24T13:37

россия

евросоюз

в мире

совет федерации рф

григорий карасин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Возникают вопросы об истинных причинах создания Евросоюза, не была ли организация изначально предназначена для болезненных нападок на Россию, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."В связи с заявлением (президента Франции Эммануэля) Макрона по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, которое он назвал сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, возникает несколько вопросов", - написал политик в своем Telegram-канале.По его мнению, хорошо бы "получить разъяснения по этому поводу от французского президента".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, совет федерации рф, григорий карасин, ситуация в днр и лнр