В Совфеде задумались об истинных причинах создания Евросоюза
Сенатор Карасин предположил, что ЕС мог быть изначально предназначен для нападок на Россию
Член Совета Федерации Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Возникают вопросы об истинных причинах создания Евросоюза, не была ли организация изначально предназначена для болезненных нападок на Россию, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"В связи с заявлением (президента Франции Эммануэля) Макрона по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, которое он назвал сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, возникает несколько вопросов", - написал политик в своем Telegram-канале.
"В чем же тогда глубинный смысл существования самого Евросоюза? Неужели с самого начала он был создан для болезненных выпадов в адрес Советского Союза, а теперь – России? Закономерен вопрос – а как же тогда быть с общеевропейскими ценностями времен Михаила Горбачева? Неужели тогда это была лишь циничная уловка и обман?" - написал Карасин.
По его мнению, хорошо бы "получить разъяснения по этому поводу от французского президента".
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".
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