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В Совфеде задумались об истинных причинах создания Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022
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В Совфеде задумались об истинных причинах создания Евросоюза
В Совфеде задумались об истинных причинах создания Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2022
В Совфеде задумались об истинных причинах создания Евросоюза
Возникают вопросы об истинных причинах создания Евросоюза, не была ли организация изначально предназначена для болезненных нападок на Россию, заявил глава... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:37
2022-06-24T13:37
россия
евросоюз
в мире
совет федерации рф
григорий карасин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Возникают вопросы об истинных причинах создания Евросоюза, не была ли организация изначально предназначена для болезненных нападок на Россию, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."В связи с заявлением (президента Франции Эммануэля) Макрона по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, которое он назвал сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, возникает несколько вопросов", - написал политик в своем Telegram-канале.По его мнению, хорошо бы "получить разъяснения по этому поводу от французского президента".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".
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россия, евросоюз, в мире, совет федерации рф, григорий карасин, ситуация в днр и лнр
13:37 24.06.2022
 
В Совфеде задумались об истинных причинах создания Евросоюза

Сенатор Карасин предположил, что ЕС мог быть изначально предназначен для нападок на Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Григорий Карасин
Член Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Член Совета Федерации Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Возникают вопросы об истинных причинах создания Евросоюза, не была ли организация изначально предназначена для болезненных нападок на Россию, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"В связи с заявлением (президента Франции Эммануэля) Макрона по предоставлению Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, которое он назвал сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, возникает несколько вопросов", - написал политик в своем Telegram-канале.
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"В чем же тогда глубинный смысл существования самого Евросоюза? Неужели с самого начала он был создан для болезненных выпадов в адрес Советского Союза, а теперь – России? Закономерен вопрос – а как же тогда быть с общеевропейскими ценностями времен Михаила Горбачева? Неужели тогда это была лишь циничная уловка и обман?" - написал Карасин.
По его мнению, хорошо бы "получить разъяснения по этому поводу от французского президента".
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".
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