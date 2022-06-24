https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797798545.html

Шольц назвал решение Евросоюза по Украине и Молдавии большим прогрессом

Шольц назвал решение Евросоюза по Украине и Молдавии большим прогрессом - РИА Новости, 24.06.2022

Шольц назвал решение Евросоюза по Украине и Молдавии большим прогрессом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "большим прогрессом" решение ЕС по Украине и Молдавии, пообещал шести странам Западных Балкан поддержку в процессе вступления в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:20

2022-06-24T12:20

2022-06-24T12:20

в мире

украина

молдавия

евросоюз

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "большим прогрессом" решение ЕС по Украине и Молдавии, пообещал шести странам Западных Балкан поддержку в процессе вступления в союз со стороны Берлина."Это большой прогресс", - прокомментировал канцлер журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе решение присвоить статус кандидата на вступление Киеву и Кишиневу."Мы также обсуждали государства Западных Балкан. Все шесть могут положиться на Германию, которая поддержит их в том, чтобы они сейчас добились быстрого прогресса на пути в Европу", - добавил Шольц, подчеркнув, что Берлин "продолжает выступать с позиций поддержки перспективы вступления этих шести стран".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220624/pomolvka-1797766361.html

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797774003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, молдавия, евросоюз, германия, олаф шольц