Шольц назвал решение Евросоюза по Украине и Молдавии большим прогрессом
Канцлер Германии Шольц назвал решение Евросоюза по Украине и Молдавии большим прогрессом
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц на заседании по вопросам безопасности в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц на заседании по вопросам безопасности в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "большим прогрессом" решение ЕС по Украине и Молдавии, пообещал шести странам Западных Балкан поддержку в процессе вступления в союз со стороны Берлина.
"Мы также обсуждали государства Западных Балкан. Все шесть могут положиться на Германию, которая поддержит их в том, чтобы они сейчас добились быстрого прогресса на пути в Европу", - добавил Шольц, подчеркнув, что Берлин "продолжает выступать с позиций поддержки перспективы вступления этих шести стран".
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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