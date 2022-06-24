https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797774003.html

В Совфеде сравнили Евросоюз с тюремным двориком

В Совфеде сравнили Евросоюз с тюремным двориком - РИА Новости, 24.06.2022

В Совфеде сравнили Евросоюз с тюремным двориком

Евросоюз все больше напоминает "тюремный дворик" для народов континентальной Европы, оставшихся без собственного суверенитета, традиционных ценностей, свободы... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:15

2022-06-24T11:15

2022-06-24T11:15

в мире

евросоюз

россия

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Евросоюз все больше напоминает "тюремный дворик" для народов континентальной Европы, оставшихся без собственного суверенитета, традиционных ценностей, свободы слова, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Пока в Британии крупнейшая в 21 веке забастовка железнодорожников из-за уровня английской жизни по вине антироссийского правительства (Бориса) Джонсона, в Брюсселе под овации русофобского Европарламента принимают остатки бывшей УССР кандидатом в члены очередного "нерушимого" союза - Европейского (из которого Британия недавно скандально сбежала)", - написал политик в своем Telegram-канале.При этом обиженной оказалась Грузия, которая тоже стремилась в ЕС, тоже была 12 лет в их "Восточном партнерстве", тоже меняла власть путём антиконституционного проамериканского госпереворота, тоже разорвала дипотношения с РФ, но кандидатом в члены ЕС так и не стала, добавил сенатор.Зато помимо Украины в "предбанник евровассалов" США запустили Молдавию, "вероятно рассчитывая подарить её земли Румынии и задушить пророссийское Приднестровье", отметил законодатель. Он напомнил, что на этом фоне из Пекина прозвучало сравнение Запада со внутренним двором дома, отгородившегося от мира высоким забором."Я бы дополнил этот образ ещё одним - тюремный дворик. Ведь нынешний Евросоюз всё более похож на тюрьму народов континентальной Европы, оставшихся без собственного суверенитета, традиционных ценностей, свободы слова, обречённых блеять "одним голосом" под присмотром предавших собственные народы сатрапов США", - подчеркнул Климов. Теперь же европейские налогоплательщики должны ещё соучаствовать в чужих кровавых войнах, страдать из-за прихотей американских марионеток, рисковать своим будущим и будущим своих детей ради амбиций циничных заокеанских кукловодов, заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, россия, совет федерации рф, андрей климов