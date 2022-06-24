https://ria.ru/20220624/dzhonson-1797762400.html

Джонсон не уйдет в отставку после неудачи его партии на довыборах

Джонсон не уйдет в отставку после неудачи его партии на довыборах - РИА Новости, 24.06.2022

Джонсон не уйдет в отставку после неудачи его партии на довыборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не уйдет в отставку после неудачи правящей консервативной партии на дополнительных выборах в парламент... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:42

2022-06-24T10:42

2022-06-24T10:44

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борис джонсон

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не уйдет в отставку после неудачи правящей консервативной партии на дополнительных выборах в парламент в графствах Уэст-Йоркшир и Девон, сообщает газета Guardian в пятницу."Мы должны признать, что нам еще многое предстоит сделать, и мы, конечно, будем продолжать работать, мы будем продолжать решать проблемы людей, пока не преодолеем этот период", - цитирует газета Guardian слова премьера в ответ на вопрос журналистов о возможной отставке.Дополнительные выборы были назначены, поскольку консерваторы, которым принадлежали оба мандата, потеряли их в результате громких скандалов. Депутат от Уэст-Йоркшира Имран Ахмад Хан ушел в отставку после того, как был осужден за сексуальное насилие над подростком. Место в Девоне, принадлежавшее консерваторам более века, с 2010 года представлял Нил Пэриш. Он был вынужден покинуть палату общин, после того как признался, что смотрел порнографию во время рабочего заседания.В результате прошедших в четверг выборов победу в Уэст-Йоркшире одержал представитель лейбористов, в Девоне победила Партия либеральных демократов.

https://ria.ru/20220624/velikobritaniya-1797732345.html

https://ria.ru/20220616/otstavka-1795626469.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, девон, великобритания, борис джонсон