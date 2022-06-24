https://ria.ru/20220624/deti-1797985864.html

В Тверской области трое детей утонули в водохранилище

В Тверской области трое детей утонули в водохранилище - РИА Новости, 24.06.2022

В Тверской области трое детей утонули в водохранилище

Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области, идет проверка, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:36

2022-06-24T19:36

2022-06-24T21:13

происшествия

тверская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области, идет проверка, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура."В настоящее время на месте происшествия работают следователи,… опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются личности погибших. Для установления точных причин смерти детей будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает СУСК.Заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Следственными органами СК России по Тверской области по факту обнаружения в акватории Нижне-Негочанского водохранилища города Кувшиново трех тел малолетних мальчиков 2014, 2016 и 2015 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года - ред.)", - говорится в сообщении.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует правительство региона. На место трагедии по его поручению выехала специальная комиссия."По предварительной информации, дети находились на водоеме без сопровождения взрослых", - сообщают власти.

https://ria.ru/20220624/sochi-1797789506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тверская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети