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В Тверской области трое детей утонули в водохранилище - РИА Новости, 24.06.2022
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В Тверской области трое детей утонули в водохранилище
В Тверской области трое детей утонули в водохранилище - РИА Новости, 24.06.2022
В Тверской области трое детей утонули в водохранилище
Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области, идет проверка, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:36
2022-06-24T21:13
происшествия
тверская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области, идет проверка, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура."В настоящее время на месте происшествия работают следователи,… опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются личности погибших. Для установления точных причин смерти детей будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает СУСК.Заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Следственными органами СК России по Тверской области по факту обнаружения в акватории Нижне-Негочанского водохранилища города Кувшиново трех тел малолетних мальчиков 2014, 2016 и 2015 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года - ред.)", - говорится в сообщении.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует правительство региона. На место трагедии по его поручению выехала специальная комиссия."По предварительной информации, дети находились на водоеме без сопровождения взрослых", - сообщают власти.
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происшествия, тверская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
19:36 24.06.2022 (обновлено: 21:13 24.06.2022)
 
В Тверской области трое детей утонули в водохранилище

Трое детей пяти-шести лет утонули в Негочанском водохранилище в Тверской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области, идет проверка, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура.

"На берегу Негочанского водохранилища Кувшиновского района Тверской области и в самом водоеме обнаружены тела троих малолетних детей", - сообщает областная прокуратура.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи,… опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются личности погибших. Для установления точных причин смерти детей будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает СУСК.
Заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Следственными органами СК России по Тверской области по факту обнаружения в акватории Нижне-Негочанского водохранилища города Кувшиново трех тел малолетних мальчиков 2014, 2016 и 2015 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года - ред.)", - говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует правительство региона. На место трагедии по его поручению выехала специальная комиссия.
"По предварительной информации, дети находились на водоеме без сопровождения взрослых", - сообщают власти.
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ПроисшествияТверская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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