https://ria.ru/20220624/caesar-1797968263.html

Французский Генштаб ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ Caesar

Французский Генштаб ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ Caesar - РИА Новости, 24.06.2022

Французский Генштаб ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ Caesar

Штаб французской армии попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:39

2022-06-24T18:39

2022-06-24T20:57

в мире

эммануэль макрон

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уралвагонзавод

нато

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 24 июн — РИА Новости. Штаб французской армии попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине.Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале 23 июня попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Эммануэлю Макрону за подаренные САУ, так как они "в хозяйстве пригодятся", и пообещал их "разобрать". Франция отправила Украине 18 единиц Caesar.Как указывает издание Indépendant со ссылкой на слова представителя Генштаба французской армии, "штаб полностью опровергает эту информацию", в то же время никаких данных, опровергающих данные о захвате САУ Россией, в сообщении не приводится.При этом во французской армии косвенно допустили такую вероятность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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