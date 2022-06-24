18:39 24.06.2022 (обновлено: 20:57 24.06.2022)
Французский Генштаб ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ Caesar
Французский Генштаб попытался оправдаться после сообщений о захвате Россией САУ Caesar
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 июн — РИА Новости. Штаб французской армии попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине.
Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале 23 июня попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Эммануэлю Макрону за подаренные САУ, так как они "в хозяйстве пригодятся", и пообещал их "разобрать". Франция отправила Украине 18 единиц Caesar.
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Как указывает издание Indépendant со ссылкой на слова представителя Генштаба французской армии, "штаб полностью опровергает эту информацию", в то же время никаких данных, опровергающих данные о захвате САУ Россией, в сообщении не приводится.
При этом во французской армии косвенно допустили такую вероятность.
"Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной", — цитирует издание слова представителя Генштаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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