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Французский Генштаб ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ Caesar - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/caesar-1797968263.html
Французский Генштаб ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ Caesar
Французский Генштаб ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ Caesar - РИА Новости, 24.06.2022
Французский Генштаб ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ Caesar
Штаб французской армии попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:39
2022-06-24T20:57
в мире
эммануэль макрон
россия
украина
франция
уралвагонзавод
нато
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 24 июн — РИА Новости. Штаб французской армии попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине.Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале 23 июня попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Эммануэлю Макрону за подаренные САУ, так как они "в хозяйстве пригодятся", и пообещал их "разобрать". Франция отправила Украине 18 единиц Caesar.Как указывает издание Indépendant со ссылкой на слова представителя Генштаба французской армии, "штаб полностью опровергает эту информацию", в то же время никаких данных, опровергающих данные о захвате САУ Россией, в сообщении не приводится.При этом во французской армии косвенно допустили такую вероятность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция, уралвагонзавод, нато, владимир путин, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
18:39 24.06.2022 (обновлено: 20:57 24.06.2022)
 
Французский Генштаб ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ Caesar

Французский Генштаб попытался оправдаться после сообщений о захвате Россией САУ Caesar

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июн — РИА Новости. Штаб французской армии попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине.
Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале 23 июня попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Эммануэлю Макрону за подаренные САУ, так как они "в хозяйстве пригодятся", и пообещал их "разобрать". Франция отправила Украине 18 единиц Caesar.
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Как указывает издание Indépendant со ссылкой на слова представителя Генштаба французской армии, "штаб полностью опровергает эту информацию", в то же время никаких данных, опровергающих данные о захвате САУ Россией, в сообщении не приводится.
При этом во французской армии косвенно допустили такую вероятность.

"Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной", — цитирует издание слова представителя Генштаба.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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