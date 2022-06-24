https://ria.ru/20220624/briks-1797902446.html

Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве

Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве - РИА Новости, 24.06.2022

Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России чувствуют заинтересованность стран БРИКС и его партнеров в сотрудничестве. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:25

2022-06-24T16:25

2022-06-24T16:34

брикс

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России чувствуют заинтересованность стран БРИКС и его партнеров в сотрудничестве."Уважаемые коллеги, хотелось бы еще раз отметить, что для наращивания практического сотрудничества объединения БРИКС с партнерами из числа представленных на нашей встрече государств имеются все реальные возможности, и мы чувствуем вашу встречную заинтересованность в поддержании тесных деловых контактов", - сказал он в ходе выступления на саммите БРИКС.Путин отметил, что не менее востребовано и расширение взаимодействия БРИКС с такими региональным объединениями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Афросоюз, Сообщество Карибского бассейна, Совет арабских государств Персидского залива, Ассоциация сотрудничества прибрежных стран Индийского океана.

https://ria.ru/20220623/vto-1797649742.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

брикс, в мире, россия, владимир путин