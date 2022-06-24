https://ria.ru/20220624/briks-1797902446.html
Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве
Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве - РИА Новости, 24.06.2022
Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России чувствуют заинтересованность стран БРИКС и его партнеров в сотрудничестве. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:25
2022-06-24T16:25
2022-06-24T16:34
брикс
в мире
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150208/49/1502084968_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_6448ee7d6227bdd14f664e7c64c6c99e.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России чувствуют заинтересованность стран БРИКС и его партнеров в сотрудничестве."Уважаемые коллеги, хотелось бы еще раз отметить, что для наращивания практического сотрудничества объединения БРИКС с партнерами из числа представленных на нашей встрече государств имеются все реальные возможности, и мы чувствуем вашу встречную заинтересованность в поддержании тесных деловых контактов", - сказал он в ходе выступления на саммите БРИКС.Путин отметил, что не менее востребовано и расширение взаимодействия БРИКС с такими региональным объединениями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Афросоюз, Сообщество Карибского бассейна, Совет арабских государств Персидского залива, Ассоциация сотрудничества прибрежных стран Индийского океана.
https://ria.ru/20220623/vto-1797649742.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150208/49/1502084968_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_7b62326004a22342506c474d7532b96a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, россия, владимир путин
16:25 24.06.2022 (обновлено: 16:34 24.06.2022)
Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве
Президент Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве с Россией