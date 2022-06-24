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Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве - РИА Новости, 24.06.2022
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Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве
Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве - РИА Новости, 24.06.2022
Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России чувствуют заинтересованность стран БРИКС и его партнеров в сотрудничестве. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:25
2022-06-24T16:34
брикс
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России чувствуют заинтересованность стран БРИКС и его партнеров в сотрудничестве."Уважаемые коллеги, хотелось бы еще раз отметить, что для наращивания практического сотрудничества объединения БРИКС с партнерами из числа представленных на нашей встрече государств имеются все реальные возможности, и мы чувствуем вашу встречную заинтересованность в поддержании тесных деловых контактов", - сказал он в ходе выступления на саммите БРИКС.Путин отметил, что не менее востребовано и расширение взаимодействия БРИКС с такими региональным объединениями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Афросоюз, Сообщество Карибского бассейна, Совет арабских государств Персидского залива, Ассоциация сотрудничества прибрежных стран Индийского океана.
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брикс, в мире, россия, владимир путин
16:25 24.06.2022 (обновлено: 16:34 24.06.2022)
 
Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве

Президент Путин заявил о заинтересованности стран БРИКС в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России чувствуют заинтересованность стран БРИКС и его партнеров в сотрудничестве.
"Уважаемые коллеги, хотелось бы еще раз отметить, что для наращивания практического сотрудничества объединения БРИКС с партнерами из числа представленных на нашей встрече государств имеются все реальные возможности, и мы чувствуем вашу встречную заинтересованность в поддержании тесных деловых контактов", - сказал он в ходе выступления на саммите БРИКС.
Путин отметил, что не менее востребовано и расширение взаимодействия БРИКС с такими региональным объединениями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Афросоюз, Сообщество Карибского бассейна, Совет арабских государств Персидского залива, Ассоциация сотрудничества прибрежных стран Индийского океана.
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