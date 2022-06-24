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Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 24.06.2022
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Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда
Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 24.06.2022
Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил заявления главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Москвой голода в качестве оружия. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:07
2022-06-24T15:06
блокада ленинграда (1941-1944)
в мире
германия
россия
ленинград
мид германии
дмитрий медведев
анналена бербок
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил заявления главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Москвой голода в качестве оружия.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского товара на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти ресурсы на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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блокада ленинграда (1941-1944), в мире, германия, россия, ленинград, мид германии, дмитрий медведев, анналена бербок, великая отечественная война (1941-1945)
14:07 24.06.2022 (обновлено: 15:06 24.06.2022)
 
Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда

Медведев напомнил главе МИД Германии Бербок о блокаде Ленинграда после ее слов о голоде

© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкБлокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил заявления главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Москвой голода в качестве оружия.

"Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек", — написал он в своем Telegram-канале.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского товара на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти ресурсы на мировые рынки судами.
Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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Блокада Ленинграда (1941-1944)В миреГерманияРоссияЛенинградМИД ГерманииДмитрий МедведевАнналена БербокВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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