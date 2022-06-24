14:07 24.06.2022 (обновлено: 15:06 24.06.2022)
Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда
Медведев напомнил главе МИД Германии Бербок о блокаде Ленинграда после ее слов о голоде
© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкБлокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил заявления главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Москвой голода в качестве оружия.
"Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек", — написал он в своем Telegram-канале.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского товара на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти ресурсы на мировые рынки судами.
Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.