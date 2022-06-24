https://ria.ru/20220624/blokada-1797845738.html

Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда

Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 24.06.2022

Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил заявления главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Москвой голода в качестве оружия. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:07

2022-06-24T14:07

2022-06-24T15:06

блокада ленинграда (1941-1944)

в мире

германия

россия

ленинград

мид германии

дмитрий медведев

анналена бербок

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил заявления главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Москвой голода в качестве оружия.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского товара на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти ресурсы на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220622/golod-1797183411.html

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россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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