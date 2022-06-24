08:00 24.06.2022 (обновлено: 08:04 24.06.2022)
Европейский выбор: есть растительное масло или ездить на нем
Действительно необычные новости приходят из Британии. Зарубежные СМИ разразились алармистскими публикациями на тему того, что коллективный западный мир живет непозволительно роскошно и пришло время выбирать между личным автотранспортом и пищей. Здесь нет ни капли преувеличения.
Конкретно британские издания пишут, что жители Альбиона ежесуточно расходуют 17 тысяч тонн растительных масел (что эквивалентно 19 миллионам бутылок), сжигая их в двигателях личного и общественного транспорта. В рамках этих же исследований выяснилось, что, помимо жидкостей на основе рапса, британцы ежедневно заливают в баки собственных автомобилей еще 14 миллионов бутылок пальмового и соевого масла. Естественно, не в чистом виде, а в качестве топлива и всевозможных сопутствующих продуктов вроде присадок.
Тема эта поднята на щит из-за того, что стоимость масел и маслопродуктов на основе рапса, сои и плодов пальмы за прошедший год увеличилась в два с половиной раза. Озабоченные специалисты обращают внимание на тот факт, что более 58 процентов рапсового и порядка девяти процентов подсолнечного масла в королевстве расходуется именно на нужды автомобильного транспорта, включая грузовые тягачи, основу британской логистики. Неожиданно проснувшиеся от спячки экологи добавляют, что использование так называемого биотоплива и масел на основе растительных компонентов — внезапно — вовсе не панацея и не лекарство от глобального потепления. Более того, эти же самые экологи теперь уверены, что виды топлива и масел на растительной основе оказывают на атмосферу и качество воздуха влияние значительно худшее, чем привычные двигатели внутреннего сгорания на бензине и дизеле.
Нежданное прозрение всевозможных борцов за декарбонизацию легкообъяснимо. Во всем, как всегда, замешаны большие деньги.
Те же источники приводят нерадостную статистику, из которой следует, что ажиотаж, спровоцированный взлетом цен на растительные масла в пищевом секторе, привел к тому, что местные супермаркеты иногда даже вынуждены ограничивать их продажу населению. Люди старшего поколения в этот момент могли бы, наверное, испытать чувство сильного дежавю с отсылкой в 90-е годы прошлого века, но, к счастью, сегодня речь о происходящем не в России.
Западная пресса, зажатая в тиски извечного дуализма "кто виноват" и "что делать", в первом случае привычно обвиняет во всем Владимира Путина, а вот со вторым вопросом пока заминка.
Дело в том, что логистические цепочки поставок пищевых масел в Британию и континентальную Европу с началом специальной военной операции рухнули. Украина в одиночку поставляла половину всего рапсового масла, потребляемого Евросоюзом. Для сравнения: второй основной поставщик, Австралия, занимает нишу всего в 27 процентов. Произошло это в том числе потому, что Украина за три десятилетия своей независимости планомерно увеличивала посевные площади рапса, хотя полезность этой культуры и ее воздействие на уровень плодородности почв чрезвычайно сомнительны. Киев, однако, очень гордился тем фактом, что является биотопливной житницей Европы, что было чисто правдой, потому что рапс и масло на его основе практически полностью уходили на Запад.
С началом СВО агросектор Украины сильно зашатался, тем более что по велению географии основные посевные площади в той или иной мере находятся в пределах зоны активных боестолкновений. Проще говоря, Евросоюз и Британия сейчас активно прожигают запасы биотоплива прошлых лет с призрачной надеждой на их пополнение в году текущем.
Сюрреалистичный парадокс ситуации заключается в том, что на территориях, контролируемых Россией, почти повсеместно проведена посевная и по отдельным плодовоовощным позициям аграрии уже вовсю реализуют свою продукцию. В то же самое время Британия выступает главным поджигателем войны, накачивая Украину оружием и агрессивной риторикой скорой победы над Москвой, тем самым лишая себя главного поставщика столь важного продукта.
При этом в Лондоне прекрасно понимают перспективы и начинают осторожно готовить население к неизбежному выбору между сильным подорожанием топлива, что по цепочке приведет к разрушению привычного для британцев образа жизни, когда автомобиль является не роскошью, а предметом ежедневного использования, и голодом. Здесь нет передергивания.
Все те же британские и другие европейские специалисты аккуратно внедряют в массовое сознание парадигму, что от топлива на основе растительных масел нужно отказываться, пусть даже в ущерб привычному комфорту. В частности, опубликованы данные неких исследований, согласно которым, если Великобритания откажется от биотоплива, это позволит сэкономить продукты питания в объеме, достаточном для того, чтобы прокормить три с половиной миллиона человек. Тот же прогноз говорит, что если США, Евросоюз и Британия наполовину уменьшат потребление растительных видов масла и топлива (что идеально совпадает с объемами украинского экспорта), то это позволит без проблем накормить уже 125 миллионов человек.
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Примечательно, что еще совсем недавно, апеллируя к необходимости задушить Россию санкциями и остановить боевые действия на Украине, западная пресса грозила голодом и массовой нехваткой пищи странам Африки и Азии. Сегодня никаких географических привязок уже нет, что весьма прозрачно намекает, какую именно аудиторию пугает и обрабатывает зарубежная медиамашина.
Чтобы не быть обвиненными в раздувании слона из локальной новостной мухи, добавим, что, по информации западных источников, вопрос радикального сокращения потребления биотоплива и биомасел на нужды автомобильной промышленности будет подниматься на ближайшем саммите G7, который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау, что в Баварских Альпах.
Перед нами наглядное и показательное крушение всей столь тщательно выстраиваемой экологической повестки. Вся медийная, а вместе с ней и политическая машина западного мира годами агрессивно вдалбливала в головы массового обывателя тезисы, насколько полезны для экологии виды топлива с приставкой "био-", а потому их нужно массово внедрять как можно скорее, пусть даже они и стоят дороже привычного бензина, дизеля и мазута. По сути, из ничего была создана целая индустрия, получавшая мегаприбыли сугубо на внушении и обработке обывательского сознания, полностью игнорируя при этом факт крайне сомнительной полезности продаваемого продукта. Ведь глупо было бы думать, что экологи только летом 2022 года узнали о том, что биотопливо не просто не полезнее, а очень даже вреднее старых добрых углеводородов.
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Собственно, не нужно больше никаких доказательств того, что в настоящий момент найти идентичную замену нефти, газу, углю и урану просто невозможно, а вся индустрия альтернативной энергетики может существовать только на грунте необоснованных финансовых вливаний в периоды идеального штиля. Первый же геополитический шторм среднего масштаба тотчас разрушил этот карточный домик, заставив западных политиков расхлебывать ту кашу, что они сами заварили, и срочно разворачивать оглобли общественного мнения в противоположную сторону.