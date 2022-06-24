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Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада

Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада - РИА Новости, 24.06.2022

Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада

Президент России Владимир Путин назвал циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:04

2022-06-24T17:04

2022-06-24T19:29

экономика

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке."По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные", — сказал глава государства.По его словам, аналогичный цинизм демонстрируют страны Запада, которые дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводя санкции, например, на экспорт российских и белорусских удобрений, и препятствуя вывозу российского зерна.Также президент отметил, что в России ожидается хороший урожай и страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн зерна. Помимо этого, Путин напомнил, что российская сторона не препятствует и вывозу украинского зерна.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин сравнил цинизм Запада с высказыванием Марии-Антуанетты Путин сравнил цинизм Запада с высказыванием Марии-Антуанетты 2022-06-24T17:04 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, брикс, в мире