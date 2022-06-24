https://ria.ru/20220624/apk-1797917666.html
Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада
Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада - РИА Новости, 24.06.2022
Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада
Президент России Владимир Путин назвал циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:04
2022-06-24T17:04
2022-06-24T19:29
экономика
россия
владимир путин
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797966480_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4c0341fad93c56edae42eafead44eba.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке."По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные", — сказал глава государства.По его словам, аналогичный цинизм демонстрируют страны Запада, которые дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводя санкции, например, на экспорт российских и белорусских удобрений, и препятствуя вывозу российского зерна.Также президент отметил, что в России ожидается хороший урожай и страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн зерна. Помимо этого, Путин напомнил, что российская сторона не препятствует и вывозу украинского зерна.
https://ria.ru/20220624/golod-1797809586.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797966480_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cbc2dcd4b244caadde63df82306b743d.jpg
Путин сравнил цинизм Запада с высказыванием Марии-Антуанетты
Путин сравнил цинизм Запада с высказыванием Марии-Антуанетты
2022-06-24T17:04
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, брикс, в мире
17:04 24.06.2022 (обновлено: 19:29 24.06.2022)
Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада
Президент Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин назвал
циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке.
"По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные", — сказал глава государства.
По его словам, аналогичный цинизм демонстрируют страны Запада, которые дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводя санкции, например, на экспорт российских и белорусских удобрений, и препятствуя вывозу российского зерна.
Также президент отметил, что в России
ожидается хороший урожай и страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн зерна. Помимо этого, Путин напомнил, что российская сторона не препятствует и вывозу украинского зерна.