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Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада - РИА Новости, 24.06.2022
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Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада
Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада - РИА Новости, 24.06.2022
Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада
Президент России Владимир Путин назвал циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:04
2022-06-24T19:29
экономика
россия
владимир путин
брикс
в мире
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке."По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные", — сказал глава государства.По его словам, аналогичный цинизм демонстрируют страны Запада, которые дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводя санкции, например, на экспорт российских и белорусских удобрений, и препятствуя вывозу российского зерна.Также президент отметил, что в России ожидается хороший урожай и страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн зерна. Помимо этого, Путин напомнил, что российская сторона не препятствует и вывозу украинского зерна.
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Путин сравнил цинизм Запада с высказыванием Марии-Антуанетты
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экономика, россия, владимир путин, брикс, в мире
17:04 24.06.2022 (обновлено: 19:29 24.06.2022)
 
Путин вспомнил Марию-Антуанетту, говоря о цинизме Запада

Президент Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке.
"По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные", — сказал глава государства.
По его словам, аналогичный цинизм демонстрируют страны Запада, которые дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводя санкции, например, на экспорт российских и белорусских удобрений, и препятствуя вывозу российского зерна.
Также президент отметил, что в России ожидается хороший урожай и страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн зерна. Помимо этого, Путин напомнил, что российская сторона не препятствует и вывозу украинского зерна.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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