https://ria.ru/20220623/zayavki-1797519930.html

РЭЦ: Свердловская и Орловская области подали заявки на "Экспортер года"

РЭЦ: Свердловская и Орловская области подали заявки на "Экспортер года" - РИА Новости, 23.06.2022

РЭЦ: Свердловская и Орловская области подали заявки на "Экспортер года"

Активнее всего заявки на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года" подают компании из Пермского края, Свердловской и Орловской областей, их экспортеры... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:00

2022-06-23T12:00

2022-06-23T12:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Активнее всего заявки на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года" подают компании из Пермского края, Свердловской и Орловской областей, их экспортеры заполнили больше всего анкет, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Прием заявок стартовал в конце апреля, компании могут заявить об участии до 8 июля 2022 года."В 2022 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер". Они позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса", - добавили в РЭЦ.Премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных (в зависимости от размера компании).Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минцифры, его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

https://ria.ru/20220617/obmen-1796346559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия