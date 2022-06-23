https://ria.ru/20220623/vystrel-1797563445.html
В Приамурье пьяный мужчина выстрелил в полицейского из ружья
В Приамурье пьяный мужчина выстрелил в полицейского из ружья - РИА Новости, 23.06.2022
В Приамурье пьяный мужчина выстрелил в полицейского из ружья
Житель Сковородинского района Приамурья задержан за выстрел в полицейского из ружья, сообщает в четверг областное управление СК РФ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:50
2022-06-23T13:50
2022-06-23T13:51
происшествия
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Житель Сковородинского района Приамурья задержан за выстрел в полицейского из ружья, сообщает в четверг областное управление СК РФ.По данным следствия, накануне днем пьяный 52-летний мужчина, находясь на веранде своего дома по улице Партизанской в селе Уруша, выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. Что именно стало причиной такого решения выпившего селянина – хулиганство или другой мотив, - не раскрывается."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Уруша по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания", - сообщает СУСК. По данным региональной прокуратуры, при стрельбе поврежден служебный автомобиль. Жизни и здоровью сотрудника вред не причинен.Статья 317 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненный срок.
https://ria.ru/20210909/vystrel-1749280172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
13:50 23.06.2022 (обновлено: 13:51 23.06.2022)
В Приамурье пьяный мужчина выстрелил в полицейского из ружья
В Амурской области задержали мужчину, пьяным выстрелившего в полицейского из ружья