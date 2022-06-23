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В Приамурье пьяный мужчина выстрелил в полицейского из ружья - РИА Новости, 23.06.2022
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В Приамурье пьяный мужчина выстрелил в полицейского из ружья
В Приамурье пьяный мужчина выстрелил в полицейского из ружья - РИА Новости, 23.06.2022
В Приамурье пьяный мужчина выстрелил в полицейского из ружья
Житель Сковородинского района Приамурья задержан за выстрел в полицейского из ружья, сообщает в четверг областное управление СК РФ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:50
2022-06-23T13:51
происшествия
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Житель Сковородинского района Приамурья задержан за выстрел в полицейского из ружья, сообщает в четверг областное управление СК РФ.По данным следствия, накануне днем пьяный 52-летний мужчина, находясь на веранде своего дома по улице Партизанской в селе Уруша, выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. Что именно стало причиной такого решения выпившего селянина – хулиганство или другой мотив, - не раскрывается."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Уруша по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания", - сообщает СУСК. По данным региональной прокуратуры, при стрельбе поврежден служебный автомобиль. Жизни и здоровью сотрудника вред не причинен.Статья 317 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненный срок.
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происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
13:50 23.06.2022 (обновлено: 13:51 23.06.2022)
 
В Приамурье пьяный мужчина выстрелил в полицейского из ружья

В Амурской области задержали мужчину, пьяным выстрелившего в полицейского из ружья

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Житель Сковородинского района Приамурья задержан за выстрел в полицейского из ружья, сообщает в четверг областное управление СК РФ.
По данным следствия, накануне днем пьяный 52-летний мужчина, находясь на веранде своего дома по улице Партизанской в селе Уруша, выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. Что именно стало причиной такого решения выпившего селянина – хулиганство или другой мотив, - не раскрывается.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Уруша по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания", - сообщает СУСК. По данным региональной прокуратуры, при стрельбе поврежден служебный автомобиль. Жизни и здоровью сотрудника вред не причинен.
Статья 317 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненный срок.
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