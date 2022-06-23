https://ria.ru/20220623/vystavka-1797652094.html

В Национальном музее Таджикистана открылась выставка русских художников

В Национальном музее Таджикистана открылась выставка русских художников - РИА Новости, 23.06.2022

В Национальном музее Таджикистана открылась выставка русских художников

В Душанбе в ходе празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами прошло торжественное открытие выставки "Произведения русских... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:38

2022-06-23T18:38

2022-06-23T18:38

культура

новости культуры

выставки

таджикистан

ольга любимова

третьяковская галерея

игорь лякин-фролов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797654565_0:38:1501:882_1920x0_80_0_0_c45a6ae4231c99c2bf11b26518eea77a.jpg

ДУШАНБЕ, 23 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе в ходе празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами прошло торжественное открытие выставки "Произведения русских художников из фонда Национального музея Таджикистана", передает корреспондент РИА Новости.В мероприятии участвовали посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, посол Белоруссии в Таджикистане Виктор Денисенко, заместитель министра культуры Таджикистана Мухаммад Шарифзода, представители посольств Азербайджана, Палестины, Пакистана, министерства иностранных дел Таджикистана, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов, ученые Академии наук Таджикистана, Российско-Таджикского (Славянского) университета, культурной общественности, бизнеса, студенты, СМИ.В организацию экспозиции большой вклад внесли специалисты Третьяковской галереи.Игорь Лякин-Фролов зачитал приветствие министра культуры России Ольги Любимовой. Он отметил, что Россия и Таджикистан много лет живут в одном культурном пространстве:В свою очередь замминистра культуры Таджикистана Мухуммад Шарифзода отметил, что открытие выставки — большое событие в культурной жизни республики.Он добавил, что посетители экспозиции, которая будет открыта 30 дней, смогут окунуться в красочный мир классического искусства, познакомиться с неповторимым стилем каждого художника, узнать многое о жизни, культуре, традициях России и Таджикистана в разные исторические периоды.В экспозиции более 60 работ русских и советских живописцев. Среди них произведения Ивана Айвазовского, Александра Дейнеки, Алексея Саврасова, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Ивана Крамского, Иммануила Грабаря, Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Сурикова, Ивана Шишкина и других.

https://ria.ru/20220620/chekrygin-1796202351.html

таджикистан

россия

белоруссия

душанбе

азербайджан

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, таджикистан, ольга любимова, третьяковская галерея, игорь лякин-фролов, россия, белоруссия, душанбе, азербайджан, палестина, иван айвазовский, александр дейнека, алексей саврасов, борис кустодиев, валентин серов, иван крамской, илья репин, исаак левитан, василий суриков, иван шишкин, куда сходить