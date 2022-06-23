https://ria.ru/20220623/vystavka-1797652094.html
В Национальном музее Таджикистана открылась выставка русских художников
В Национальном музее Таджикистана открылась выставка русских художников - РИА Новости, 23.06.2022
В Национальном музее Таджикистана открылась выставка русских художников
В Душанбе в ходе празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами прошло торжественное открытие выставки "Произведения русских... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:38
2022-06-23T18:38
2022-06-23T18:38
культура
новости культуры
выставки
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игорь лякин-фролов
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ДУШАНБЕ, 23 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе в ходе празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами прошло торжественное открытие выставки "Произведения русских художников из фонда Национального музея Таджикистана", передает корреспондент РИА Новости.В мероприятии участвовали посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, посол Белоруссии в Таджикистане Виктор Денисенко, заместитель министра культуры Таджикистана Мухаммад Шарифзода, представители посольств Азербайджана, Палестины, Пакистана, министерства иностранных дел Таджикистана, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов, ученые Академии наук Таджикистана, Российско-Таджикского (Славянского) университета, культурной общественности, бизнеса, студенты, СМИ.В организацию экспозиции большой вклад внесли специалисты Третьяковской галереи.Игорь Лякин-Фролов зачитал приветствие министра культуры России Ольги Любимовой. Он отметил, что Россия и Таджикистан много лет живут в одном культурном пространстве:В свою очередь замминистра культуры Таджикистана Мухуммад Шарифзода отметил, что открытие выставки — большое событие в культурной жизни республики.Он добавил, что посетители экспозиции, которая будет открыта 30 дней, смогут окунуться в красочный мир классического искусства, познакомиться с неповторимым стилем каждого художника, узнать многое о жизни, культуре, традициях России и Таджикистана в разные исторические периоды.В экспозиции более 60 работ русских и советских живописцев. Среди них произведения Ивана Айвазовского, Александра Дейнеки, Алексея Саврасова, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Ивана Крамского, Иммануила Грабаря, Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Сурикова, Ивана Шишкина и других.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, таджикистан, ольга любимова, третьяковская галерея, игорь лякин-фролов, россия, белоруссия, душанбе, азербайджан, палестина, иван айвазовский, александр дейнека, алексей саврасов, борис кустодиев, валентин серов, иван крамской, илья репин, исаак левитан, василий суриков, иван шишкин, куда сходить
В Национальном музее Таджикистана открылась выставка русских художников
Выставка русских художников открылась в Национальном музее Таджикистана в Душанбе
ДУШАНБЕ, 23 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе в ходе празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами прошло торжественное открытие выставки "Произведения русских художников из фонда Национального музея Таджикистана", передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии участвовали посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, посол Белоруссии в Таджикистане Виктор Денисенко, заместитель министра культуры Таджикистана Мухаммад Шарифзода, представители посольств Азербайджана, Палестины, Пакистана, министерства иностранных дел Таджикистана, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов, ученые Академии наук Таджикистана, Российско-Таджикского (Славянского) университета, культурной общественности, бизнеса, студенты, СМИ.
В организацию экспозиции большой вклад внесли специалисты Третьяковской галереи.
Игорь Лякин-Фролов зачитал приветствие министра культуры России Ольги Любимовой. Он отметил, что Россия и Таджикистан много лет живут в одном культурном пространстве:
"Мы чтим и защищаем общие ценности, с удовлетворением отмечаем интерес таджикских друзей к российской культуре, русской литературе и языку, а выставка является символом общности и дружбы двух народов", — сказал российский дипломат.
В свою очередь замминистра культуры Таджикистана Мухуммад Шарифзода отметил, что открытие выставки — большое событие в культурной жизни республики.
"В Таджикистане знают, любят и ценят русскую культуру. Россияне внесли огромный вклад в развитие культуры других народов, в мировую сокровищницу культуры", – подчеркнул Шарифзода.
Он добавил, что посетители экспозиции, которая будет открыта 30 дней, смогут окунуться в красочный мир классического искусства, познакомиться с неповторимым стилем каждого художника, узнать многое о жизни, культуре, традициях России и Таджикистана в разные исторические периоды.
В экспозиции более 60 работ русских и советских живописцев. Среди них произведения Ивана Айвазовского, Александра Дейнеки, Алексея Саврасова, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Ивана Крамского, Иммануила Грабаря, Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Сурикова, Ивана Шишкина и других.