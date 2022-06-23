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НРА улучшило прогноз по ВВП России по итогам 2022 года

НРА улучшило прогноз по ВВП России по итогам 2022 года - РИА Новости, 23.06.2022

НРА улучшило прогноз по ВВП России по итогам 2022 года

ВВП России по итогам 2022 года покажет снижение на уровне 7,5%, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T07:10

2022-06-23T07:10

2022-06-23T07:10

экономика

максим решетников

россия

санкт-петербург

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

алина розенцвет

москва

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ВВП России по итогам 2022 года покажет снижение на уровне 7,5%, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.Минэкономразвития ожидает спада российской экономики по итогам 2022 года на 7,8%. Но ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что итоги первого квартала и предварительные оценки апреля говорят о том, что ситуация может сложиться лучше прогноза. По его словам, Минэкономразвития планирует уточнить свой прогноз по текущему году в конце июня.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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экономика, максим решетников, россия, санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), алина розенцвет, москва