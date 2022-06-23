НРА улучшило прогноз по ВВП России по итогам 2022 года
Гендиректор НРА Розенцвет: ВВП России по итогам 2022 года покажет снижение на уровне 7,5%
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ВВП России по итогам 2022 года покажет снижение на уровне 7,5%, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
"Мы уже сегодня видим, что наши пессимистические оценки не оправдываются. Это касается и инфляции, и темпов роста экономики. Это, собственно, радует... Сегодня базовый прогноз предполагает снижение ВВП до 7,5%", — рассказала Розенцвет.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.
Минэкономразвития ожидает спада российской экономики по итогам 2022 года на 7,8%. Но ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что итоги первого квартала и предварительные оценки апреля говорят о том, что ситуация может сложиться лучше прогноза. По его словам, Минэкономразвития планирует уточнить свой прогноз по текущему году в конце июня.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.