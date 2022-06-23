https://ria.ru/20220623/viza-1797603854.html
В Киеве рассказали, как россияне могут получить визу на Украину
В Киеве рассказали, как россияне могут получить визу на Украину - РИА Новости, 23.06.2022
В Киеве рассказали, как россияне могут получить визу на Украину
Граждане России могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в восьми городах РФ, сообщили в четверг в МИД Украины. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:51
2022-06-23T15:51
2022-06-23T16:08
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Граждане России могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в восьми городах РФ, сообщили в четверг в МИД Украины.Ранее правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля."Учитывая прекращение деятельности украинских посольства и консульств на территории РФ, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре", - говорится в сообщении на странице МИД Украины.В ведомстве отметили, что "визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинским компетентными органами"."Граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах", - добавили в министерстве."Напоминаем, что наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда на Украину – окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица государственной пограничной службы Украины", - добавили в МИД.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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15:51 23.06.2022 (обновлено: 16:08 23.06.2022)
В Киеве рассказали, как россияне могут получить визу на Украину
МИД Украины: россияне смогут оформить визу через центры VFS Global в восьми городах
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Граждане России могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в восьми городах РФ, сообщили в четверг в МИД Украины.
Ранее правительство Украины
одобрило введение визового режима с Россией
с 1 июля.
"Учитывая прекращение деятельности украинских посольства и консульств на территории РФ, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве
, Санкт-Петербурге
, Екатеринбурге
, Калининграде
, Казани
, Новосибирске
, Ростове-на-Дону
и Самаре", - говорится в сообщении на странице МИД Украины
.
В ведомстве отметили, что "визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинским компетентными органами".
"Граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах", - добавили в министерстве.
"Напоминаем, что наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда на Украину – окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица государственной пограничной службы Украины", - добавили в МИД.