https://ria.ru/20220623/viza-1797603854.html

В Киеве рассказали, как россияне могут получить визу на Украину

В Киеве рассказали, как россияне могут получить визу на Украину - РИА Новости, 23.06.2022

В Киеве рассказали, как россияне могут получить визу на Украину

Граждане России могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в восьми городах РФ, сообщили в четверг в МИД Украины. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:51

2022-06-23T15:51

2022-06-23T16:08

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Граждане России могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в восьми городах РФ, сообщили в четверг в МИД Украины.Ранее правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля."Учитывая прекращение деятельности украинских посольства и консульств на территории РФ, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре", - говорится в сообщении на странице МИД Украины.В ведомстве отметили, что "визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинским компетентными органами"."Граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах", - добавили в министерстве."Напоминаем, что наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда на Украину – окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица государственной пограничной службы Украины", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20220619/vizy-1796561268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, украина, мид украины, россия