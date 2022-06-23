Рейтинг@Mail.ru
Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/vef-1797477038.html
Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме
Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 23.06.2022
Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме
Делегация Филиппин планирует принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке осенью этого года, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:56
2022-06-23T10:07
в мире
филиппины
россия
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748118757_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_7e5e7277f4efdc62e78cfcc5a79cbb01.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Делегация Филиппин планирует принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке осенью этого года, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.Седьмой Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.По словам посла, к этому времени в новом правительстве страны уже будет сформирован экономический блок. Инаугурация нового президента Филиппин пройдёт в конце июня."Они понимают всю важность сотрудничества с Россией, особенно сейчас, когда Россия укрепляет свой восточный фланг. Я посоветую им прислать как можно более представительную делегацию, возможно, кого-то из кабинета министров, а также делегацию представителей бизнеса", - сказал посол.Он отметил, что "есть ряд бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с предпринимателями из Владивостока"."Есть взаимный интерес в частном секторе, рынок для этого готов, он должен быть заполнен соответствующим предложением", - добавил Байлен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220623/turisty-1797473341.html
филиппины
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748118757_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_98dd2f191fbb0806dc224b9c58d137ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, россия, владивосток, восточный экономический форум (вэф)
09:56 23.06.2022 (обновлено: 10:07 23.06.2022)
 
Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме

Посол Филиппин в России Байлен сообщил о планах страны принять участие в ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета
Логотип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Логотип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Делегация Филиппин планирует принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке осенью этого года, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.
Седьмой Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
По словам посла, к этому времени в новом правительстве страны уже будет сформирован экономический блок. Инаугурация нового президента Филиппин пройдёт в конце июня.
"Они понимают всю важность сотрудничества с Россией, особенно сейчас, когда Россия укрепляет свой восточный фланг. Я посоветую им прислать как можно более представительную делегацию, возможно, кого-то из кабинета министров, а также делегацию представителей бизнеса", - сказал посол.
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
09:33Туризм
Филиппины ждут российских туристов, заявил посол
Он отметил, что "есть ряд бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с предпринимателями из Владивостока".
"Есть взаимный интерес в частном секторе, рынок для этого готов, он должен быть заполнен соответствующим предложением", - добавил Байлен.
Читайте полный текст интервью >>>
 
В миреФилиппиныРоссияВладивостокВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала