09:56 23.06.2022 (обновлено: 10:07 23.06.2022)
Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме
Посол Филиппин в России Байлен сообщил о планах страны принять участие в ВЭФ
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета
Логотип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Делегация Филиппин планирует принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке осенью этого года, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.
Седьмой Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
По словам посла, к этому времени в новом правительстве страны уже будет сформирован экономический блок. Инаугурация нового президента Филиппин пройдёт в конце июня.
"Они понимают всю важность сотрудничества с Россией, особенно сейчас, когда Россия укрепляет свой восточный фланг. Я посоветую им прислать как можно более представительную делегацию, возможно, кого-то из кабинета министров, а также делегацию представителей бизнеса", - сказал посол.
Он отметил, что "есть ряд бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с предпринимателями из Владивостока".
"Есть взаимный интерес в частном секторе, рынок для этого готов, он должен быть заполнен соответствующим предложением", - добавил Байлен.