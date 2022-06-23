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Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме

Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 23.06.2022

Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме

Делегация Филиппин планирует принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке осенью этого года, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:56

2022-06-23T09:56

2022-06-23T10:07

в мире

филиппины

россия

владивосток

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Делегация Филиппин планирует принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке осенью этого года, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.Седьмой Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.По словам посла, к этому времени в новом правительстве страны уже будет сформирован экономический блок. Инаугурация нового президента Филиппин пройдёт в конце июня."Они понимают всю важность сотрудничества с Россией, особенно сейчас, когда Россия укрепляет свой восточный фланг. Я посоветую им прислать как можно более представительную делегацию, возможно, кого-то из кабинета министров, а также делегацию представителей бизнеса", - сказал посол.Он отметил, что "есть ряд бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с предпринимателями из Владивостока"."Есть взаимный интерес в частном секторе, рынок для этого готов, он должен быть заполнен соответствующим предложением", - добавил Байлен.Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

в мире, филиппины, россия, владивосток, восточный экономический форум (вэф)