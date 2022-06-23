https://ria.ru/20220623/baylen-1797085044.html

Игорь Байлен: рубль мог бы стать новой свободно конвертируемой валютой

Игорь Байлен: рубль мог бы стать новой свободно конвертируемой валютой - РИА Новости, 23.06.2022

Игорь Байлен: рубль мог бы стать новой свободно конвертируемой валютой

Посол Филиппин в России Игорь Байлен в первом после назначения на должность интервью рассказал корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, как... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:00

2022-06-23T10:00

2022-06-23T10:04

интервью

россия

филиппины

игорь байлен (посол филиппин в россии)

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Посол Филиппин в России Игорь Байлен в первом после назначения на должность интервью рассказал корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, как антироссийские санкции сказались на сотрудничестве Москвы и Манилы, какие перспективы для расширения экспорта Филиппины видят в сложившейся ситуации, и почему русскую культуру нельзя запрещать.– Господин посол, как антироссийские санкции Запада сказались на торговле между Москвой и Манилой?– Санкции создали непростые условия для разных стран мира, в том числе для Филиппин. Конечно, они повлияли на филиппинское сообщество в Москве, затруднив перевод денег их семьям на Филиппинах. Я и сам до сих пор не получил контейнер с грузом, который отправился из Манилы еще в марте – в конце июня он должен прибыть в Таллин, так что надеюсь получить в июле те товары, которые я хотел бы представить предпринимателям в России.Трудные времена настали и для экспортеров из Филиппин, которые столкнулись с логистическими проблемами из-за задержек контейнерных перевозок. Но мы ожидаем, что эти трудности приведут к развитию альтернативных путей, например, морского пути в порты Владивостока. Эта тема обсуждалась на пленарном заседании ПМЭФ президентом России Владимиром Путиным. Мне кажется, что российский бизнес и государство сейчас пытаются определить для себя возможности на Востоке, так как Запад стал недоступен из-за санкций. На Востоке есть Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, в том числе Филиппины. Мы остаемся дружественной страной, поэтому торговые отношения могут продолжаться. Да, есть сложности, но мы становимся более креативными в их преодолении.– Когда может быть запущен морской путь между западной частью Филиппин – Минданао – и Владивостоком, о котором говорилось ранее?– Это один из проектов, над которым будет работать новая администрация. У нас сейчас новый президент – Фердинанд Маркос-младший, в конце июня он сменит на этом посту президента Родриго Дутерте. Он недавно встречался с российским послом в Маниле Маратом Павловым. Не знаю, обсуждалась ли на их встрече перспектива создания нового морского пути из Минданао во Владивосток, но наша дипмиссия в Москве будет продолжать настаивать на реализации этого проекта. Я считаю, это необходимо как для экспортеров из Филиппин, так и для импорта из России.Россия ведь так же азиатская страна, и очень важно, чтобы российский азиатский, восточный фланг развивался, и мы со своей стороны будем помогать.– Вы ожидаете, что количество торговых операций вырастет после открытия этого пути?– Я в этом уверен. Мы сейчас работаем с нашим торговым департаментом, я даже слышал об интересе со стороны "Яндекса", они спрашивали наш торговый офис, какие продукты можно получать с Филиппин. Запад поставлял много товаров, которые сейчас невозможно доставить в Россию, поэтому Россия рассматривает Азию и, в частности, Филиппины, как страны, откуда их можно получать. Я думаю, что бизнесмены и потребители сейчас повернулись в сторону Азии, ведь вакуума в торговле не существует – есть спрос, который нужно удовлетворить, и есть продукт, который мы можем доставить.– Готовы ли Филиппины присоединиться к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений?– Мы слышали про СПФС и передали необходимую информацию в Манилу. У нас сейчас новая экономическая команда в правительстве, министром финансов стал бывший глава Центробанка Филиппин, очень опытный профессионал, он также был министром бюджета. Он понимает важность этого предложения, я думаю, решение по нему будет озвучено вскоре после инаугурации.Филиппины, конечно, останутся также в системе SWIFT, но мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией.– Ведутся ли сейчас переговоры о торговле в национальных валютах?– Безусловно, этот вопрос должен обсуждаться. Филиппины зависят от банковской системы SWIFT, но мир меняется, и другие валюты приходят на смену доллару, который был главной валютой в системе, возглавляемой США. Я думаю, китайский юань или индийская рупия могут стать альтернативой, а может и российский рубль будет рассмотрен в качестве свободно конвертируемой валюты, поскольку такие государства, как Китай и Индия выходят на первый план в торговле. Наша экономическая команда обязательно рассмотрит все варианты и примет решение.– Как вы считаете, вырастет ли интерес к Филиппинам среди российских туристов в свете сокращения числа перелетов в Европу?– Я выступал на ПМЭФ на панели, посвященной туризму, где было около 100 спикеров, которые в течение двух часов говорили на тему внутреннего туризма, и узнал много интересного. Я сказал им: нам тоже нравится в России, но иногда россияне хотят бывать где-то еще, выезжать за границу, так что я показал несколько изображений Филиппин, чтобы привлечь внимание к своей стране. Хорошая новость в том, что эпидемиологическая ситуация улучшается как в России, так и на Филиппинах, поэтому сейчас вакцинированные путешественники сдают только один ПЦР-тест по прибытию в страну и могут свободно перемещаться по Филиппинам.Насколько я знаю, до пандемии были чартеры из Владивостока на остров Боракай – пляжную "столицу" Филиппин. Россияне также ездили на остров Палаван, но есть и другие интересные места, например, в горах. До приезда в Москву я ездил туда, там очень красивые рисовые террасы, они занесены в список наследия ЮНЕСКО.Филиппинцы также интересуются поездками в Россию, все больше филиппинцев хотят посетить Москву и Санкт-Петербург, а также озеро Байкал, Владивосток, Камчатку. Когда я был молодым, я смотрел на карту, на Санкт-Петербург и реку Нева, которую отделяли миллионы километров от полуострова Камчатка, и мечтал когда-нибудь оказаться здесь. Я хочу посетить и другие места в России, пока я здесь. Вот я посетил Санкт-Петербург – столицу культуры и истории, туризма. Уже побывал в Сергиевом Посаде, в Троице-Сергиевой Лавре. Мне понравилось это место, с очень сильной энергетикой.Я думаю, то, что нас объединяет с русскими, и что может стать притяжением для туристов, – это вера. Русские люди очень верующие, филиппинцы тоже, поэтому для туризма очень важно делать акцент на религиозных памятниках и святынях.Мы уже замечаем растущий интерес среди российских туристов к Филиппинам, а также среди филиппинцев по отношению к России, самой большой стране мира. Думаю, это должно быть в списке дел у каждого человека – успеть за свою жизнь посетить самую большую страну на свете – Росс ю. Я это уже сделал, но хочу увидеть еще больше в России.– Но туристы могут опасаться летать за рубеж из-за риска, что их самолет будет арестован, как это случилось с бортом "Аэрофлота" на Шри-Ланке. Филиппины такого не допустят?– Я хорошо осведомлен об авиаперевозках, поскольку занимался этой темой до того, как приехать в качестве посла в Москву. Мы установили авиасообщение с Марокко и Чили до пандемии. К сожалению, самолеты "Аэрофлота" и других российских перевозчиков могут арестовать и конфисковать в некоторых странах, поскольку они в лизинге, а коммерческая авиация – сфера очень сложная в плане взаимоотношений собственников и арендаторов, технологий, инвестиций. Даже Philippine Airlines и Cebu Pacific, филиппинские авиалинии, имеют часть самолетов в собственности, а часть берут в лизинг.То, что случилось на Шри-Ланке с бортом "Аэрофлота", очень неприятно, но я думаю, на Филиппинах такого не произойдет, потому что мы не присоединились к антироссийским санкциям. Так что если российский чартерный самолет приземлится на Филиппинах, власти Филиппин не смогут арестовать борт.– То есть россияне могут быть спокойны, отправляясь на Филиппины?– Я думаю да. Россияне могут безопасно путешествовать на Филиппины.– Известно ли вам уже об участии филиппинской делегации в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке?– К этому времени экономический блок в правительстве уже будет сформирован. Они понимают всю важность сотрудничества с Россией, особенно сейчас, когда Россия укрепляет свой восточный фланг. Я посоветую им прислать как можно более представительную делегацию, возможно, кого-то из кабинета министров, а также делегацию представителей бизнеса. Есть ряд бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с предпринимателями из Владивостока. Есть взаимный интерес в частном секторе, рынок для этого готов, он должен быть заполнен соответствующим предложением. Мы ожидаем инаугурации и тогда узнаем подробности того, как будет развиваться торговля с Россией.– Может ли в обозримой перспективе состояться визит нового президента Филиппин в Россию, учитывая такой взаимный интерес в сотрудничестве?– Это то, над чем я хотел бы работать. Через четыре года мы будем отмечать 50-летие установления дипломатических отношений с Россией. В 1976 году президент Фердинанд Маркос-старший уже приезжал в СССР. И когда российский посол Марат Павлов встречался с Фердинандом Маркосом-младшим, он показал ему фотографию, на которой изображены его отец и первая леди Имельда Маркос, она, кстати, лично застала избрание своего сына новым президентом. Я думаю, к 2026 году времена будут более подходящие, россияне могут испытывать некоторый оптимизм, филиппинцы тоже, и к 2026 году все наладится, и 50-летие наших отношений ознаменуется рядом двусторонних визитов.Мы надеемся, так как Дутерте уже приезжал в Россию для встречи с Путиным в 2017 и в 2019 годах, что теперь российский президент приедет с ответным визитом в Манилу до 2026 года или в 2026 году. Я думаю, что и Фердинанд Маркос-младший будет очень рад посетить Россию. Так что это один из вопросов, над которым мы продолжаем работать, и это будет одним из главных показателей уровня развития наших двусторонних отношений.Я уже начал готовиться к празднованию 50-летия и встречаюсь с деятелями русской культуры – главами Московской консерватории, Большого театра. В Петербурге, в Эрмитаже, я встречался с Валерием Гергиевым. Думаю, что среди филиппинцев, которые наслышаны о российской культуре, есть много ее поклонников, и они хотели бы побывать на представлениях российских артистов. Я хочу привезти балетную трупу Большого или Мариинского театра в Манилу.В Петербурге я попробовал знаменитый десерт "Павлова", из-за авторства рецепта которого спорят Австралия и Новая Зеландия, но очевидно, что он назван в честь русской балерины Анны Павловой, примы Мариинского императорского балета, родившейся в Петербурге.– Вы наверняка знаете, что Гергиев много выступал в Европе и в США, но после начала спецоперации его отстранили от концертов, как и многих других российских артистов. Возможно, теперь им стоит обратить внимание на Азию?– Раньше я работал в Нью-Йорке и часто бывал на выступлениях маэстро Гергиева, регулярно ходил в Карнеги Холл, где одним из самых ярких воспоминаний для меня стал вечер русской музыки. Маэстро Гергиев дирижировал тогда оркестром Мариинского театра, а солировал Денис Мацуев – исполняли сочинения Шостаковича, Прокофьева, Рахманинова, и я подумал: это так интересно, услышать композиции русских авторов в исполнении русских музыкантов.Я бы хотел работать над тем, чтобы культурный обмен между людьми продолжался, это очень важно. Хочу привезти труппу Большого театра в Манилу, чтобы филиппинцы могли оценить их творчество. Также хочу привезти филиппинских артистов в Россию.Я еще не рассказывал никому об этом, но собираюсь организовать в Москве и Санкт-Петербурге концерт филиппинской пианистки Ровены Арриета, которая окончила Консерваторию имени Чайковского и участвовала в конкурсе Чайковского 40 лет назад, в 1982 году. Первая леди Имельда Маркос приезжала с ней в Москву, чтобы поддержать. Ей было тогда всего 19 лет, но она заняла пятое место, а потом шесть лет училась в Консерватории имени Чайковского в Москве.Я говорил с ректором консерватории, и им очень понравилась идея организовать концерт филиппинской выпускницы в большом зале консерватории, она, скорее всего, будет исполнять Рахманинова, потому что в следующем году ему исполняется 100 лет. Я очень люблю его, переслушал все ролики в интернете с исполнением его сочинений.Я сейчас с ней обсуждаю свою идею, она теперь живет на Лонг-Айленде в Нью-Йорке и обучает студентов. В 2020 году она должна была быть на конкурсе Чайковского, но пандемия помешала. Так что, надеюсь, через год, в июне она сможет сыграть в честь 125-летия независимости Филиппин, а также в 2026 году в честь 50-летия установления дипотношений с Россией. И я хочу пригласить РИА Новости на этот концерт!– Спасибо большое за приглашение. Как большой знаток русской культуры, что вы думаете по поводу ее "отмены" на Западе?– Это очень сложный и чувствительный вопрос, который касается также спорта. На днях читал радостную новость о том, что российские и белорусские теннисисты, включая Даниила Медведева, смогут участвовать в Открытом чемпионате США по теннису. Когда жил в Нью-Йорке, я ходил на Гергиева и Мацуева в Карнеги Холл, и на Медведева и других россиян во Флашинг-Медоус.Я считаю, что культура и спорт должны продолжать развиваться за счет участия россиян. Филиппины не разделяют политику отмены какой-либо культуры, потому что, если запретить культуру одной страны, от этого пострадает вся мировая культура, которая образует разноцветное пестрое "лоскутное одеяло". Российская культура очень важна, украинская культура тоже важна. Филиппинская тоже.Если есть какие-то проблемы в геополитике, то культура, пожалуй, – способ прийти к миру, к диалогу. Если Филиппины могут поспособствовать этому диалогу ради мира, то мы готовы сделать все возможное для этого с помощью культуры.

https://ria.ru/20220310/filippiny-1777447324.html

https://ria.ru/20220525/filippiny-1790637015.html

https://ria.ru/20220608/konkurs-1793968780.html

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филиппины

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии)