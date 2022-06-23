18:03 23.06.2022 (обновлено: 18:58 23.06.2022)
Байдена предупредили о худшем стратегическом унижении США
Обозреватель The Hill Молони: Байдена ждет худшее стратегическое унижение из-за Украины
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинский кризис развивается таким образом, что США и их союзников по НАТО ждет второе за год стратегическое унижение после бегства из Афганистана, пишет обозреватель The Hill Уильям Молони.
Поспешный и хаотичный вывод американских войск из Афганистана в прошлом году оказался шоком для НАТО и поставил под сомнение надежность и стабильность США как лидера "свободного мира". Однако не прошло и года, как Штаты оказались перед лицом еще одного крупного поражения — на Украине, к которому ведут и союзников по военному альянсу, пишет автор.
Ссылаясь на недавнюю публикацию Asia Times, обозреватель заявил, что ситуация на Украине подошла к критической черте в то время, как мировая экономика терпит убытки из-за перебоев с поставками энергоносителей и продовольствия. Все это в статье называется неразрешимой дилеммой для Байдена.
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Молони заявил о нарастающем давлении на Вашингтон: за компромиссное разрешение украинского кризиса выступают Пекин и "европейские якобы союзники" Америки.
"Администрацию Байдена ждет скользкая дорожка, где на каждом шагу подстерегают неверные решения", — предупредил журналист.
Он назвал стратегическим унижением США то, что под контроль России перешли обширные территории Украины. По мнению Молони, фактический отказ европейцев поставлять Киеву оружие делает такой сценарий неизбежным.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнена основная задача первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.