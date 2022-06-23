https://ria.ru/20220623/unizhenie-1797659810.html

Байдена предупредили о худшем стратегическом унижении США

Байдена предупредили о худшем стратегическом унижении США - РИА Новости, 23.06.2022

Байдена предупредили о худшем стратегическом унижении США

Украинский кризис развивается таким образом, что США и их союзников по НАТО ждет второе за год стратегическое унижение после бегства из Афганистана, пишет... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:03

2022-06-23T18:03

2022-06-23T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_dd14def84adc333e096d165b09f30f78.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинский кризис развивается таким образом, что США и их союзников по НАТО ждет второе за год стратегическое унижение после бегства из Афганистана, пишет обозреватель The Hill Уильям Молони.Поспешный и хаотичный вывод американских войск из Афганистана в прошлом году оказался шоком для НАТО и поставил под сомнение надежность и стабильность США как лидера "свободного мира". Однако не прошло и года, как Штаты оказались перед лицом еще одного крупного поражения — на Украине, к которому ведут и союзников по военному альянсу, пишет автор.Молони обратил внимание, что посетившие 16 июня Киев лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии хоть и сделали публичное заявление в поддержку Украины, не стали обещать ей новых поставок тяжелого вооружения, о которых так просил президент республики Зеленский.Ссылаясь на недавнюю публикацию Asia Times, обозреватель заявил, что ситуация на Украине подошла к критической черте в то время, как мировая экономика терпит убытки из-за перебоев с поставками энергоносителей и продовольствия. Все это в статье называется неразрешимой дилеммой для Байдена.Молони заявил о нарастающем давлении на Вашингтон: за компромиссное разрешение украинского кризиса выступают Пекин и "европейские якобы союзники" Америки."Администрацию Байдена ждет скользкая дорожка, где на каждом шагу подстерегают неверные решения", — предупредил журналист.Он назвал стратегическим унижением США то, что под контроль России перешли обширные территории Украины. По мнению Молони, фактический отказ европейцев поставлять Киеву оружие делает такой сценарий неизбежным.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнена основная задача первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/ssha-1797055271.html

https://ria.ru/20220506/bayden-1787321475.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, нато