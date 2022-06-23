https://ria.ru/20220623/ukraina-1797596208.html

The Spectator раскрыл правду о поддержке Украины со стороны Запада

The Spectator раскрыл правду о поддержке Украины со стороны Запада - РИА Новости, 23.06.2022

The Spectator раскрыл правду о поддержке Украины со стороны Запада

Официальное включение Украины в список стран — кандидатов на членство в Евросоюзе — вовсе не столь знаковое событие, каким его пытается представить само... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:20

2022-06-23T15:20

2022-06-23T16:22

в мире

украина

евросоюз

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Официальное включение Украины в список стран — кандидатов на членство в Евросоюзе — вовсе не столь знаковое событие, каким его пытается представить само объединение, пишет The Spectator."Формальное внесение Украины в этот список выглядит скорее как пиар-маневр со стороны Брюсселя, которому очень хочется продемонстрировать поддержку какого-нибудь благого начинания, но не брать на себя какие-либо серьезные обязательства", — утверждает автор статьи Эндрю Тенненборн.Обозреватель напомнил, что статус кандидата не гарантирует быстрого полноценного вступления в ЕС и не исключает вероятности возникновения новых проблем на пути к членству. Помимо Киева в очереди сейчас также находятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.Более того, внутри самого блока много разногласий: Португалия, Нидерланды и Дания, по некоторым сообщениям, "не горят желанием" принять Украину. Финляндия указала на необходимость провести масштабные реформы, а Бельгия подчеркивала, что для вступления Киева "потребуется много времени", добавил Тенненборн. Дополнительными проблемами для блока в случае окончательного вступления Киева станут "40 миллионов озлобленных граждан" и возможная готовность встать на сторону часто противящихся общему порядку Польши и Венгрии.Однако "президент Владимир Зеленский не глуп": он поймет, что, кроме слов, его страна ничего не получит, подытоживается в материале.На минувшей неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Решение будут принимать лидеры союза на саммите 23-24 июня. По словам министра-делегата при МИД Франции по европейским делам Клемана Бона, страны блока достигли полного консенсуса.Полную версию материала читайте на ИноСми >>>

https://ria.ru/20220619/evrokomissiya-1796543019.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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в мире, украина, евросоюз