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The Spectator раскрыл правду о поддержке Украины со стороны Запада - РИА Новости, 23.06.2022
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The Spectator раскрыл правду о поддержке Украины со стороны Запада
The Spectator раскрыл правду о поддержке Украины со стороны Запада - РИА Новости, 23.06.2022
The Spectator раскрыл правду о поддержке Украины со стороны Запада
Официальное включение Украины в список стран — кандидатов на членство в Евросоюзе — вовсе не столь знаковое событие, каким его пытается представить само... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:20
2022-06-23T16:22
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Официальное включение Украины в список стран — кандидатов на членство в Евросоюзе — вовсе не столь знаковое событие, каким его пытается представить само объединение, пишет The Spectator."Формальное внесение Украины в этот список выглядит скорее как пиар-маневр со стороны Брюсселя, которому очень хочется продемонстрировать поддержку какого-нибудь благого начинания, но не брать на себя какие-либо серьезные обязательства", — утверждает автор статьи Эндрю Тенненборн.Обозреватель напомнил, что статус кандидата не гарантирует быстрого полноценного вступления в ЕС и не исключает вероятности возникновения новых проблем на пути к членству. Помимо Киева в очереди сейчас также находятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.Более того, внутри самого блока много разногласий: Португалия, Нидерланды и Дания, по некоторым сообщениям, "не горят желанием" принять Украину. Финляндия указала на необходимость провести масштабные реформы, а Бельгия подчеркивала, что для вступления Киева "потребуется много времени", добавил Тенненборн. Дополнительными проблемами для блока в случае окончательного вступления Киева станут "40 миллионов озлобленных граждан" и возможная готовность встать на сторону часто противящихся общему порядку Польши и Венгрии.Однако "президент Владимир Зеленский не глуп": он поймет, что, кроме слов, его страна ничего не получит, подытоживается в материале.На минувшей неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Решение будут принимать лидеры союза на саммите 23-24 июня. По словам министра-делегата при МИД Франции по европейским делам Клемана Бона, страны блока достигли полного консенсуса.Полную версию материала читайте на ИноСми &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220619/evrokomissiya-1796543019.html
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
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в мире, украина, евросоюз
15:20 23.06.2022 (обновлено: 16:22 23.06.2022)
 
The Spectator раскрыл правду о поддержке Украины со стороны Запада

The Spectator: солидарность Евросоюза в поддержке Украины — это обман

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Официальное включение Украины в список стран — кандидатов на членство в Евросоюзе — вовсе не столь знаковое событие, каким его пытается представить само объединение, пишет The Spectator.
"Формальное внесение Украины в этот список выглядит скорее как пиар-маневр со стороны Брюсселя, которому очень хочется продемонстрировать поддержку какого-нибудь благого начинания, но не брать на себя какие-либо серьезные обязательства", — утверждает автор статьи Эндрю Тенненборн.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с построением коммунизма
Обозреватель напомнил, что статус кандидата не гарантирует быстрого полноценного вступления в ЕС и не исключает вероятности возникновения новых проблем на пути к членству. Помимо Киева в очереди сейчас также находятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.
Более того, внутри самого блока много разногласий: Португалия, Нидерланды и Дания, по некоторым сообщениям, "не горят желанием" принять Украину. Финляндия указала на необходимость провести масштабные реформы, а Бельгия подчеркивала, что для вступления Киева "потребуется много времени", добавил Тенненборн. Дополнительными проблемами для блока в случае окончательного вступления Киева станут "40 миллионов озлобленных граждан" и возможная готовность встать на сторону часто противящихся общему порядку Польши и Венгрии.
Однако "президент Владимир Зеленский не глуп": он поймет, что, кроме слов, его страна ничего не получит, подытоживается в материале.
На минувшей неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Решение будут принимать лидеры союза на саммите 23-24 июня. По словам министра-делегата при МИД Франции по европейским делам Клемана Бона, страны блока достигли полного консенсуса.
Полную версию материала читайте на ИноСми >>>
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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